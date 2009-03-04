تعامل با اصناف تحولی در پیشبرد اهداف وزارت بازرگانی است

به گزارش خبر نگار مهر در ارومیه، سید مسعود میر کاظمی در مجمع امور صنفی آذربایجان غربی با بیان این مطلب افزود: سیاست کلی دولت با هدف تقویت اتحادیه ها و مجامع امور صنفی بنا به تعامل با اصناف و کسبه بجای تقابل با این قشر تحول اساسی در تحقق و پیشبرد اهداف وزارت بازرگانی است.

وی عنوان کرد: بررسی تعیین مالیاتها و واگذاری این مهم به خود اتحادیه و مجامع امور صنفی، تفویض در زمینه بازرسی هیئت های نظارتی و بحث خدمات رسانی به مردم از جمله مهم ترین برنامه های اجرایی دولت در طی این مدت بوده است.

وزیر بازرگانی با اشاره به ارتقا سطح بهره برداری با کیفیت بهتر و دقیق تر گفت: جهت ارتقای سطح صادرات در صنوف تولیدی باید وضعیت فروش مبنی بر تقاضای بازار ساماندهی شود.

وی بر پایی نمایشگاههای عرضه محصولات داخلی را نقطه قوت برای امور صنفی دانست و گفت: ثبت علامت های تجاری بر روی کالاهای عرضه شده در این نمایشگاهها جهت صدور به بازار های خارجی منوط به تامین هزینه ها از سوی دولت است که عامل مهمی در پیشبرد اقتصادی و بهره وری بهتر اصولی تر است.

میر کاظمی بیان داشت: بهبود کیفیت خدمات ارائه شده به مردم منوط به بررسی و ایجاد تحول در تنظیم قیمت بازارها به عنوان مهمترین شاخص در توسعه و ارتقا وضعیت مجامع امور صنفی در وزارت متبوع است.

وی اصلاح نظام توزیع در طرح تحول اقتصادی جهت کمک به مدیریت بهترو کارشناسانه تر و وضعیت مطلوب در صدور کارت اصناف و مشاورین املاک از جمله شاخص های موثر و قابل ارتقا در سطح کشور و استان دانست.

میر کاظمی هماهنگی بین حوزه های مختلف در امور صنفی جهت ارائه خدمات بهتر و کارشناسانه تر بررسی کاهش قیمتها و بررسی میزان واردات و توزیع کالا را از جمله موارد مورد بررسی در سفر دور دوم هیات دولت به استان دانست.

وزیر بازرگانی بعد از این نشست در جمع اعضای اتاق بازرگانی آذربایجان غربی شرکت کرد.

حضور در جمع مردم نقده نیز از دیگر برنامه های وی در روز اول دور دوم سفر هیئت دولت به آذربایجان غربی است.