تکنیکی بودن تنها کافی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ترایبل فوتبال، کارلو آنچلوتی گفت: بازیکنانی مثل او همه چیز را بر پایه استعداد و تکنیک خود قرار می دهند. من با بازیکنان بزرگ بسیاری کار کرده ام و بیشتر آنها فکر می کردند که با تکنیک تنها می توان در بازی تغییر ایجاد کرد. در حالی که این موضوع صحیح نیست.

وی افزود: در فوتبال مدرن چنانچه شما یک بازیکن فیزیکی نباشی و قدرت بدنی نداشته باشی نمی توانی در تمرینات حضور موفق داشته باشی و تاثیر آن در بازی عیان می شود. پائولو مالدینی یک الگو برای بازیکنان است. او 20 سال به طور حرفه ای فوتبال بازی کرده اما هرگز از تمرینات شکایتی نداشته است.

آنچلوتی در پایان گفت: کلارنس سیدورف هم یکی از این دست بازیکنان است که هرگز در تمرینات شکایتی نمی کند.