عدم توزیع نقدینگی بین صنایع مشکل ساز شده است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، احمد علیرضا بیگی ظهر امروز در جلسه تنظیم بازار آذربایجان ‌شرقی افزود: عدم توزیع نقدینگی بین صنایع در نهایت موجب رکود و کاهش تولید این مجموعه‌های تولیدی خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه توزیع نقدینگی بین صنایع آذربایجان ‌شرقی باید سرعت گیرد ادامه داد: تنها راهکار نجات صنایع از وضعیت رکود حاکم ، توزیع نقدینگی بین صنایع آذربایجان ‌شرقی است.

بیگی شرایط فعلی اقتصادی را برای صنایع نگران‌کننده خواند و افزود: با توجه به اینکه استان آذربایجان‌شرقی یک استان صنعتی است، دولت نیز در کنار حمایت از مصرف‌کننده باید به فکر تولید‌کننده و صنایع نیز باشد.

وی در عین حال با اشاره به وضعیت اقتصادی حاکم بر بازار آذربایجان‌شرقی اظهار داشت: خوشبختانه در راستای پیش‌بینی‌های صورت گرفته هیچ مشکلی از لحاظ تأمین مایحتاج عمومی مردم نداریم.

استاندار آذربایجان شرقی با تأکید بر اینکه در روزهای پایانی سال سازمان بازرگانی بیش از پیش بحث نظارت و کنترل بازار را در پیش بگیرد، افزود: افزایش سفرهای نوروزی به استان مجموعه‌های مختلف دولتی را بر آن داشته است تا میزان کنترل را در برخی از اماکن ویژه از جمله ترمینال‌ها و بازار را افزایش دهد.

بیگی با اشاره به آماده‌سازی مقدمات استقبال از مسافران نوروزی در استان تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی استان و فرمانداری‌ها با آمادگی کامل خدمات مورد نیاز را در ایام عید نوروز ارائه خواهند داد و ضرورت دارد که سیستم بانکی نیز با تکمیل موجودی عابر بانک‌ها زمینه جلب رضایت مشتریان را فراهم کند.

وی با انتقاد از برخی نواقص در خدمات بانکی به ویژه در خصوص اختلال ها و عدم رسیدگی به وضعیت خودپردازها گفت: بر اساس تماس‌های صورت گرفته مردمیع وضعیت عابربانک‌ها به هیچ وجه راضی کننده نیست و مدیران مربوطه باید در آستانه نوروز و پایان سال به این موضوع رسیدگی کنند.