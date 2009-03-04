۱۴ اسفند ۱۳۸۷، ۱۳:۴۸

کنفرانس بین‌المللی فلسطین-12

تفاوت اجلاس تهران با شرم‌الشیخ همچون تفاوت انسان با شیطان است

رئیس‌جمهوری اسلامی ایران تفاوت اجلاس حمایت از مردم فلسطین و اجلاس شرم‌الشیخ را تفاوت انسان با شیطان خواند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور امروز درحاشیه کنفرانس بین‌المللی " فلسطین مظهر مقاومت، غزه قربانی جنایت " در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوالی درخصوص فرق این اجلاس با کنفرانس شرم‌الشیخ گفت: فرق کنفرانس بین‌المللی حمایت از فلسطین با اجلاس شرم‌الشیخ، فرق انسان با شیطان است.

وی با تاکید بر اینکه در قضیه فلسطین تمام ملت‌ها و دولت‌های آزاده خروشیده‌اند، گفت: جبهه پاکی، عدالت و خوبی در قضیه فلسطین یک طرف ایستادند و جبهه اشرار در سوی دیگر مقابل جبهه پاکی قد علم کردند.

رئیس جمهور درپاسخ به این سئوال که آیا اقدامات قضایی کشورهای اسلامی برای محاکمه جنایتکاران صهیونیسیتی به نتیجه می‌رسد یا خیر، گفت: اقدامات قضایی کشورهای اسلامی برای محاکمه جنایتکاران رژیم صهیونیسیت به نتیجه می‌رسد و در نهایت آنها رفتنی هستند.

 

