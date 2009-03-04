حدود دو میلیون نفر در کشور آلوده به ویروس هپاتیت هستند

دکتر مجید خجسته پور در گفتگو با خبرنگار مهر در نیشابور افزود: مرحله اول طرح واکسیناسیون هپاتیت B برای متولدان سال 1370 ، 1369 و 1368 که تاکنون واکسینه نشده اند، در این شهرستان به طور رایگان به مدت 10 روز اجرا شد.

رئیس مر کز بهداشت نیشابور گفت: آمار متولدان سال 1370 در کل شهرستان حدود 8500 نفراست که واکسیناسیون آنها طی سه مرحله در تاریخ های اول بهمن سال جاری، اول اسفنده ماه سال جاری و اول مرداد ماه سال آینده در هر مرحله به مدت 10 روز انجام شد.

خجسته پور با بیان اینکه در حال حاضر حدود دو میلیون نفر در کشور ما آلوده به این ویروس هستند، اظهار داشت: این ویروس باعث عفونت و التهاب کبد می شود که درمان قطعی نیز ندارد.

وی افزود: طریق انتقال این ویروس از راه غیر خوراکی مانند خون و فرآورده های ان ، تماس جنسی و از طریق مادر به جنین است.

وی یادآور شد: این بیماری مختص کشور ما نیست و یک معضل جهانی است که در حال حاضر 6 نوع از این بیماری کشف شده است که هپاتیت نوع B وC آن خطرناک تر از بقیه است.



