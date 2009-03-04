فلسطین بدون وحدت سلاح نخواهد داشت/ آمریکا حقوق فلسطین را به رسمیت بشناسد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نبیه بری رئیس مجلس لبنان در کنفرانس "فلسطین مظهر مقاومت، غزه قربانی جنایت" که از امروز در تهران آغاز به کار کرد با تشکر از ابتکار جمهوری اسلامی در برگزاری این کنفرانس اظهار داشت: از این فرصت استفاده می کنم از بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری ، رئیس مجلس و رئیس جمهوری ایران برای حمایت از لبنان و آزاد سازی آن تشکر می کنم. همچنین قدردان حمایت کامل از ملت مظلوم فلسطین و اهداف ملی آن هستم .

وی افزود: برگزاری این کنفرانس در شرایط فعلی نشان گر این است که جنگ سوم اسرائیل بر علیه ملت مظلوم فلسطین همچنان ادامه دارد .

رئیس مجلس نمایندگان لبنان تاکید کرد: این کنفرانس یک مناسبت بزرگ و ضروری است برای بازسازی حوادثی که تاکنون رخ داده است. وی ابرازعقیده کرد که مهمترین دلیل سیاسی که می توان برای حمله به غزه ذکرکرد این بود که نتیجه انتخابات فلسطین را دگرگون کند که البته این تحرکات نتیجه معکوس داد.

وی افزود: اسرائیلی ها به دنبال این بودند هیمنه از دست رفته اسرائیل را برای حاکم کردن اراده خود به مقاومت لبنان و فلسطین جبران کنند، اما استراتژی شوک و به وحشت انداختن اسرائیلی ها تحقق پیدا نکرد. اسرائیل در این جنگ قصد داشت غزه را به سرزمین سوخته تبدیل کند، زیر ساختها را از بین ببرد و غزه را به اردوگاه برای پناهندگان تبدیل کند.

رئیس مجلس لبنان با بیان اینکه اسرائیل تلاش خواهد کرد تا هیچ بازسازی در غزه انجام نشود، گفت : اسرائیل غزه را یک پایگاه ایرانی نامیده که اسرائیل را تهدید می کند.

بری اضافه کرد: جناح راست گرا در اسرائیل در حال حاضر نشان دهنده آرای اکثریت در اسرائیل است که صحبت هایی مبنی بر سرزمین جایگزین و شهرک سازی یهودیان در این سرزمین تحت پوشش صلح اقتصادی را مطرح می کنند.

نبیه بری همچنین گفت: برادران فلسطینی را دعوت می کنم تا دراین مورد هوشیار باشند و خطر اختلاف را درک کنند، ما منتظر وحدت فلسطینی ها هستیم ومعتقدیم باید قبل ازآنکه هراقدامی انجام دهند ودرخلاء حرکت کنند توقع داریم اختلافات را کناربگذارند، دولت نتانیاهو شرایطی را برای عقب نشینی از هر گونه تعهد آماده کرده است .

وی با اشاره به خسارات ناشی ازحمله اسرائیل به غزه اظهار داشت: نتیجه کلی مقاومت فلسطینی ها این است که فلسطین درجنگی که حضور خود را به اثبات رساند پیروز شد و در جنگ آینده برای حفظ حقوق خود نیز پیروز خواهد شد.

رئیس مجلس لبنان گفت: هیئت حاکم سابق آمریکا همانگونه که در جنگ عراق و افغانستان دیده شد نقشه های سیاسی را در کنار نقشه های نظامی داشته و خانم رایس شخصا دستوراتی را صادر و پیگیری کرده، این کنفرانس باید موافقت نامه خطرناک امنیتی اسرائیل - آمریکا را بررسی کند که بر اساس آن هر گونه حمله دریایی را تحت نظارت ناتو قرار خواهد داد.

نبیه بری تصریح کرد: یقین داریم اعضای هیئت حاکمه جدید آمریکا و رهبری سایه ای که در پشت صحنه سیاسی آمریکا وجود دارد می دانند چه کسی مسئول صلح از دست رفته خاورمیانه است . امروز یک فرصت طلایی وجود دارد تا آمریکاییها صلح را به خاورمیانه صادر کنند. امروز جا دارد آمریکاییها به جای صدور سلاح به خاورمیانه صلح را به خاورمیانه صادر کنند.

وی تصریح کرد: از هیئت حاکمه جدید آمریکا می خواهیم یک بار هم که شده حقوق فلسطینی ها را به رسمیت بشناسد و حق فلسطینی ها در تعیین دولت و سرنوشت خود را به رسمیت بشناسد.

نبیه بری گفت: تاکید می کنیم فلسطینی ها به این مسئله فکر کنند که چه سودی دارد جاده ها و مناطق تحت حاکمیت اسرائیل باشد .

وی تاکید کرد: تلاش برای رسیدن به صلح یک مسابقه در زمان است. ایجاد اعتبار در مورد شعارهایی که درباره سازمانهای ملی داده می شود با پشت سر گذاشتن دموکراسی و نادیده گرفتن آن تامین نمی شود. مسئله فلسطین مسئله اساسی اعراب مسلمانان و بشریت است.

وی خواستار وحدت میان گروههای فلسطینی شد وگفت: بدون وحدت ملی هیچ سلاحی نخواهیم داشت و اسرائیل یک دشمن بزرگ باقی خواهد ماند.

نبیه بری درپایان خواستار نپذیرفتن هرگونه موافقت نامه امنیتی آمریکایی-اسرائیلی، محکوم کردن تروریست بین المللی اسرائیل، نپذیرفتن اینکه اسرائیل همیشه یک استثناء باشد، تاکید بر گفتگو میان فلسطینی ها، آزاد شدن اسرا، بازسازی غزه به شکل یکپارچه، برچیدن شهرکهای صهیونیست نشین و محکوم کردن تلاش فلسطینی برای یهودی سازی قدس شد.