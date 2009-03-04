برگزاری نخستین سمینار مدیریت استراتژیک در همدان

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل فنی و حرفه ای استان همدان در حاشیه برگزاری سمینار کارت امتیازی متوازن در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان گفت: هدف این سمینار آموزش دادن روش نوین به مدیران است.

کریم مطهری خاطر نشان کرد: با برگزاری این نوع سمینارها مدیران می توانند تکنولوژی پیشرفته را به کار گیرند و از روش سنتی کمتر استفاده کنند.

وی با بیان اینکه مدیری موفق تر است که از استراتژی جدید و نوین استفاده کند، افزود: این اولین سمینار مدیریتی استراتژیکی کارت امتیازی متوازن برای مدیران بوده است .

مطهری عنوان کرد: تا کنون 1430 نفر آموزش های لازم را فرا گرفته اند.

وی با بیان اینکه در سال آتی برگزاری این نوع سمینارها را افزایش خواهند داد ، گفت: برای برگزاری سمینارهای بعدی با توجه به نیاز بازار برگزار خواهد شد .

مدیر کل فنی و حرفه ای استان همدان گفت: یکی از برنامه های در نظرگرفته سازمان فنی و حرفه ای ایجاد تفاهم نامه ای بین فنی و حرفه ای و دانشگاه های استان همدان خواهد بود .

مطهری اضافه کرد: در این سمینار 50 مدیر کل و 70 نفر مدیر صنعتی حضور داشتند .

وی خاطر نشان کرد: برای ترقی در بازارها و رسیدن به اهداف سازمانها نیاز به بودجه نیست بلکه نیاز به استراتژی مناسب است .

وی اضافه کرد: کارت امتیازی متوازن نوین و جذاب مبتنی بر سنجه گذاری محیط های اداری و صنعتی و... است .

مطهری تصریح کرد: این رویکرد به عنوان محبوب ترین روش ارزیابی و اجرای برنامه های استراتژیک در اکثر سازمانهای بزرگ دنیا اجرایی شده است .