فلسطین مسئله اصلی همیشه جهان اسلام / صهیونیستها به دنبال صلح نیستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمود الابرش که به عنوان سخنران در نخستین روز از کنفرانس بین المللی "فلسطین مظهر مقاومت، غزه قربانی جنایت" که در سالن اجلاس سران در حال برگزاری است سخن می گفت، در خصوص جنایات رژیم صهیونیستی در غزه بیان داشت رژیم صهیونیستی در غزه از سلاح های ممنوعه استفاده کرد و همه ملت ها شاهد کشتار مردم غزه بودند.

وی تاکید کرد: مسجد الاقصی به عنوان قبله اول مسلمانان همواره مورد احترام مسلمین جهان است و برای آزاد سازی آن تلاش ملت ها و امت های اسلامی و عربی باید تشدید شود.

الابرش در خصوص سیاست های دولت خود در قبال رژیم صهیونیستی اظهار داشت: دمشق با توجه به ماهیت صهیونیست ها و تبعیض نژادی آنان تلاش می کند روابط سیاسی اش را بر این اساس تنظیم کند و روابطش با کشورهای مخالف رژیم صهیونیستی مستحکم باشد.

رئیس مجلس سوریه با اشاره به روابط خوب سوریه و ایران تاکید کرد: ایران و سوریه روابط تنگاتنگی با یکدیگر دارند و مسئله فلسطین نیز باعث شده که روابط ایران و سوریه از استحکام بالاتری برخوردار شود.وی اضافه کرد : موضع سوریه حمایت از فلسطین است و سوریه مقاومت را در دستور کار خود قرار داده است.

الابرش با تاکید بر اینکه سوریه هم پیمان جمهوری اسلامی ایران است از جو سازی های بین المللی علیه برنامه هسته ای ایران انتقاد و این موضوع را محکوم کرد.

رئیس مجلس سوریه با تاکید بر اینکه صهیونیست ها همواره به دنبال توطئه های بیشتری هستند، گفت: سوریه به موضوع مقاومت به عنوان یک موضوع ملی نگاه می کند و همه باید در برابر توسعه طلبی های صهیونیست ها ایستادگی کنیم و نباید در این رابطه تسلیم شد.

الابرش وضعیت فعلی فلسطین را مرحله ای بسیار خطیر توصیف و تاکید کرد: عبور از این مرحله نیازمند وحدت و یکپارچگی است.

وی با اشاره به اینکه تلاش های بین المللی باید در راستای توقف شهرک سازی و یهودی کردن فلسطین بیشتر شود، اظهار داشت: هولوکاست باید در وجدان همه ملت ها زنده شود و همه باید در رابطه با تجاوزات و سیطره طلبی های صهیونیست ها ایستادگی کنند.

الابرش خاطر نشان کرد: صهیونیست ها به دنبال صلح نیستند بلکه به دنبال پروژه سلطه طلبانه خود هستند و به همین دلیل همواره شاهد گسترش وحشی گری ها و تجاوز این رژیم هستیم.