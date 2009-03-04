عدم توانمندسازی افراد در کانونها از مشکلات مهم کانونها است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، امرالله حسنی ظهر امروز در جمع خبرنگاران در سال 88 فعالیت های دبیرخانه مساجد بیشتر حول محور آموزش افراد برنامه ریزی شده است افزود: اگر نیروسازی مناسب در سطح کانون ها انجام گیرد مسلما در آینده هم می توان روی این افراد سرمایه گذاری کرد.

وی با عنوان اینکه در نظر داریم تا در سال 88 آموزش ها را از طریق آموزش حضوری و غیر حضوری در سطح کانون ها انجام دهیم، ادامه داد: تقویت کانون های تخصصی مساجد نیز از دیگر برنامه های مهمی است که در سال آینده در سطح کانون های مساجد استان انجام خواهد شد.

حسنی به بررسی وضعیت کانون های مساجد از سال 84 تا 87 پرداخت و گفت: تعداد کانون های مساجد از 42 باب به 115 باب، مراکز مجری طرح تلاوت نور از 100 باب به 400 باب، تعداد قرآن های اهدایی از 700 جلد به 4 هزار جلد، 56 باب کتابخانه باز ، چهار باب کانون تخصصی و 20 گروه پژوهشی در سطح استان در سال 87 رسیده است.