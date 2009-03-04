ساخت بزرگراه در منتهی الیه شرق تهران تا پایان سال 88

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد باقر قالیباف در مراسم افتتاح 58 پروژه عمرانی، اجتماعی و فرهنگی در 226 نقطه شهرداری منطقه 12 در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سئوال که احداث و ساخت و سازهای سرخه حصار به پایان نرسیده و شنیده ها حاکی از آن است که جاده ای که در این محدوده کشیده می شود صدماتی به پارک ملی خجیر می زند اظهارداشت: احداث جاده در آن محدوده از پاکدشت به خجیر و اتصال به جاده هراز خارج از محدوده تهران بوده و وزارت راه و استانداری در حال انجام این کارهستند و پاسخگویی در این زمینه و عبور از منابع طبیعی محدوده را آنها باید پاسخ گویند.

وی افزود: مسیری که در محدوده شهرداری تهران از گردنه تنباکوچی به زمین قبل از مسگرآباد، استادیوم تختی، اتوبان افسریه و نهایتا تیرانداز وارد می شود اتوبانی است که در منتهی الیه محدوده شرقی تهران قرار دارد و تا کنون 4 کیلومتر از آن احداث شده و هماهنگیهای لازم در آن صورت گرفته است.

قالیباف در خصوص بافت فرسوده منطقه 12 نیز اظهارداشت: طبق توافق انجام شده بخشی از بافت فرسوده این منطقه با کمک خود افراد و امتیازاتی که از سوی شهرداری ارایه می شود ساخته می شود، در آن بخشی که این آمادگی وجود ندارد شهرداری تهران 1500 واحد را نیز خودش می سازد. سیاستهایی درمنطقه 12 به کار می بریم تا شهروندان رغبت پیدا کرده تا ساخت و سازها را انجام داده و به این منطقه بازگردند.

شهردار تهران با اشاره به پروژه هایی که در منطقه 11 و 12 با صرف اعتباری بالغ بر 70 میلیارد تومان به اجرا درآمده بیان کرد: امیدواریم با پیاده سازی طرح جامع و توسعه شهر در منطقه 12 حیات اصلی و زندگی را به این منطقه بازگردانیم.