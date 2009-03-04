زهره هژبرپور قهرمان جام گلف بانوان مرحوم حسین پور شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در بخش بانوان تیم هایی از هیئت قم، هیئت لرستان ، هیئت اصفهان ،هیئت خوزستان، صنعت نفت مسجدسلیمان،تیم جوانان و بزرگسالان هیات تهران،ملی حفاری اهواز، هیئت مسجدسلیمان و یک تیم آزاد به رقابت پرداختند که در پایان در بخش انفرادی زهره هژبرپور از اصفهان، طلیعه خلخالی از تیم بزرگسالان هیئت تهران و زیبا مردانی از لرستان به ترتیب اول تا سوم شدند و در بخش تیمی بزرگسالان هیئت تهران ، صنعت نفت مسجد سلیمان و تیم جوانان هیئت تهران اول تا سوم شدند.

امروز با حضور عیسی اسحاقی رئیس فدراسیون، مهندس بابادی مدیر عامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان ، مسئولان وزارت نفت و ورزش استان مراسم اهداء جوایز و بازسازی نخستین باشگاه گلف ایران که پس از ۷۷ سال از تاسیس انجام شده ، به بهره برداری می رسد.