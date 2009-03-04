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۱۴ اسفند ۱۳۸۷، ۱۶:۰۴

زهره هژبرپور قهرمان جام گلف بانوان مرحوم حسین پور شد

زهره هژبرپور قهرمان جام گلف بانوان مرحوم حسین پور شد

جام گلف مرحوم شهباز حسین پور گلف باز فقید مسجدسلیمان که برای نخستین بار با حضور 24 تیم ( 14 تیم آقایان و 10 تیم خانم ها) برگزار شد در بخش بانوان نیز پایان یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در بخش بانوان تیم هایی از هیئت قم، هیئت لرستان ، هیئت اصفهان ،هیئت خوزستان، صنعت نفت مسجدسلیمان،تیم جوانان و بزرگسالان هیات تهران،ملی حفاری اهواز، هیئت مسجدسلیمان و یک تیم آزاد به رقابت پرداختند که در پایان در بخش انفرادی زهره هژبرپور از اصفهان، طلیعه خلخالی از تیم بزرگسالان هیئت تهران و زیبا مردانی از لرستان به ترتیب اول تا سوم شدند و در بخش تیمی بزرگسالان هیئت تهران ، صنعت نفت مسجد سلیمان و تیم جوانان هیئت تهران اول تا سوم شدند.

امروز با حضور عیسی اسحاقی رئیس فدراسیون، مهندس بابادی مدیر عامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان ، مسئولان وزارت نفت و ورزش استان مراسم اهداء جوایز و بازسازی نخستین باشگاه گلف ایران که پس از ۷۷ سال از تاسیس انجام شده ، به بهره برداری می رسد.

کد مطلب 843475

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