اسقفهای بریتانیا خواستار رویکرد مناسب نخست وزیر نسبت به تغییرات جوی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کریسشن تودی، اسقفهای کلیسای انگلیکن انگلستان گفتند: هنگام تشکیل جلسه شورای اروپا در ماه مارس فرصت مناسبی برای توافق برسر استراتژی خواهد بود که می‌تواند رسیدن به پاسخ تغییرات جوی را تسهیل کند.

کریستوفر هیل اسقف گلیدفورد به نمایندگی از خانه اسقفها طی نامه‌ای به گوردن براون نخست وزیر بریتانیا نوشته است: درست در زمانی که دنیا با بحران اقتصادی سروکار دارد، جامعه جهانی باید انتشار گاز کربن را کاهش دهد. این امر فرصتی برای جامعه بشری است تا نوع جدیدی از اقتصاد با میزان اندکی از کربن را برقرار کند، چرا که این نوع اقتصاد ثبات‌پذیرتر و منصفانه‌تر خواهد بود.

کلیسای اسکاتلند نیز توصیه مشابهی را برای نخست وزیر ارسال کرده است.