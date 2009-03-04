به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از شرکت نفت فلات قاره ایران، فرزاد فرضی گفت: لکه نفتی سکوی ابوذر تنها در روز اول حادثه و حداکثر در شعاع یک کیلومتری سکو قابل مشاهده بود که با اقدامات کنترلی خوب انجام گرفته، این لکه به سرعت از بین رفت.

رئیس بهداشت، ایمنی و محیط زیست شرکت نفت فلات قاره افزود: از همان ساعات اولیه، شناورهای سازمان محیط زیست، سازمان بنادر و دریانوردی و شرکت نفت فلات قاره ایران برای مبارزه با آلودگی احتمالی به منطقه اعزام و با پاشیدن مواد پراکنده ‌ساز به سرعت این لکه نازک نفتی بوجود آمده را از بین بردند.

وی با بیان اینکه با بررسی‌های انجام شده، مشخص شد نفت روی آب از چاه فوران نکرده است، تصریح کرد: با جمع‌ آوری همه مستندات به این نتیجه رسیدیم که با توجه به اینکه در عمق 380 متری دریا گاز فوران کرده است، در مسیر حرکت خود لایه ‌های مختلف زمین به ویژه لایه ‌های ماسه ‌ای را جابجا و نفتهایی را که در طی سالیان گذشته در لا به ‌لای ماسه‌ ها قرار داشته به سطح آب آورده و همین موضوع باعث بوجود آمدن لایه بسیار نازک نفتی در سطح آب شده که این میزان نفت بسیار کم و ناچیز بوده است.

فرضی ادامه داد: علیرغم اینکه می ‌دانستیم در این لایه گازی، هیچ نفتی وجود ندارد علاوه بر شناورهای سازمان بنادر و دریانوردی، شناورهای شرکت نفت فلات قاره ایران نیز در محل حادثه حاضر و اقدام به پاشیدن مواد پراکنده‌ ساز در اطراف سکو کرده اند.

وی با اعلام اینکه پاشیدن مواد پراکنده‌ ساز بهترین روش برای مبارزه با این آلودگی سطحی بوده است، گفت: با توجه به وجود مقدار بسیار کمی نفت بر روی سطح آب، استفاده از این مواد بهترین راه‌‌ حل بود که باعث برطرف شدن مشکل در کوتاه‌ترین زمان گردید و استفاده از روش‌های دیگر علاوه بر اینکه هزینه‌های زیادی را در بر دارد برای برطرف کردن این نوع آلودگیها مناسب نیست.

فرضی افزود: مکاتباتی با سازمان فضایی ایران برای تهیه عکسهای ماهواره ‌ای از محل سکوی ابوذر و سایر سکوها و مناطق شرکت نفت فلات قاره ایران انجام گرفته است تا بوسیله این عکسها شناخت بیشتری از منطقه بدست آوریم.

وی ادامه داد: همچنین بوسیله این عکسها می توانیم هر نوع نشت نفتی را در مناطق و سکوهای این شرکت در وهله اول شناسایی و در مرحله بعد برای کنترل آن به سرعت برنامه‌ ‌ریزی کنیم.

فرضی در پایان اظهار داشت: پس از نفت ‌ریزی صورت گرفته در رود کرخه و اعلام نیاز شرکت نفت مناطق مرکزی ایران، کارشناسان و تجهیزات جمع‌ آوری نفت شرکت نفت فلات قاره ایران علیرغم بعد مسافت زیاد به محل اعزام شده و به اجرای عملیات پرداختند که با توجه به سرعت عمل و اقدامات موثر انجام گرفته است.

