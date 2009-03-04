85 درصد از فیلمبرداری "عصر روز دهم" پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، گروه تولید این فیلم در تهران مشغول کارند و تاکنون 85 درصد پروژه را فیلمبرداری کرده‌اند. تمامی بازیگران فیلم در این صحنه‌ها مقابل دوربین هستند.

گروه تولید "عصر روز دهم" همزمان با تاسوعا و عاشورای حسینی در کربلای معلی حضور داشتند و سکانس‌های اصلی را که مربوط به این دو روز بود فیلمبرداری کردند. گروه پس از بازگشت به ایران کار را در تهران ادامه داده‌اند.

داستان "عصر روز دهم" از خرمشهر و دوران جنگ ایران و عراق آغاز می‌شود و زندگی یک خانواده را به تصویر می‌کشد که جنگ باعث جدایی آنها می‌شود و بعد از وقایع دیگر از جمله سقوط صدام و جنگ آمریکا و عراق همدیگر را پیدا می‌کنند.

عوامل فیلم عبارتند از مدیر فیلمبرداری: شاپور پورامین، صدابردار: مهران ملکوتی، مدیر تولید: پیمان جعفری، مدیر پشتیبانی تولید عراق: اکبر شیرازی، جلوه‌های ویژه: جواد شریفی راد، طراح صحنه: حسن روحپروری و بازیگران: هانیه توسلی، احمد مهرانفر، صغری عبیسی، سلیمه رنگزن و الهام حمیدی.