85 درصد از فیلمبرداری "عصر روز دهم" پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، گروه تولید این فیلم در تهران مشغول کارند و تاکنون 85 درصد پروژه را فیلمبرداری کردهاند. تمامی بازیگران فیلم در این صحنهها مقابل دوربین هستند.
گروه تولید "عصر روز دهم" همزمان با تاسوعا و عاشورای حسینی در کربلای معلی حضور داشتند و سکانسهای اصلی را که مربوط به این دو روز بود فیلمبرداری کردند. گروه پس از بازگشت به ایران کار را در تهران ادامه دادهاند.
داستان "عصر روز دهم" از خرمشهر و دوران جنگ ایران و عراق آغاز میشود و زندگی یک خانواده را به تصویر میکشد که جنگ باعث جدایی آنها میشود و بعد از وقایع دیگر از جمله سقوط صدام و جنگ آمریکا و عراق همدیگر را پیدا میکنند.
عوامل فیلم عبارتند از مدیر فیلمبرداری: شاپور پورامین، صدابردار: مهران ملکوتی، مدیر تولید: پیمان جعفری، مدیر پشتیبانی تولید عراق: اکبر شیرازی، جلوههای ویژه: جواد شریفی راد، طراح صحنه: حسن روحپروری و بازیگران: هانیه توسلی، احمد مهرانفر، صغری عبیسی، سلیمه رنگزن و الهام حمیدی.
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