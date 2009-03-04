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۱۴ اسفند ۱۳۸۷، ۱۵:۰۵

115 کانون فرهنگی هنری مساجد در خراسان جنوبی فعال است

بیرجند - خبرگزاری مهر: مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری خراسان جنوبی با بیان اینکه در حال حاضر 115 کانون فرهنگی هنری مساجد در استان فعال است، گفت:این میزان به 138 کانون تا پایان سال جاری افزایش می یابد.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، هاشم شیرازیان پیش از ظهر امروز در نشست خبری با خبرنگاران که به مناسبت شانزدهمین سالگرد تاسیس ستاد عالی کانون های فرهنگی و هنری مساجد برگزار شد، افزود: از این تعداد 64 کانون فرهنگی و هنری مساجد به روستاها اختصاص دارد.

وی تعداد کتب موجود در کانون های فرهنگی و هنری مساجد در سطح استان را تا سال 84 حدود 30 هزار جلد ذکر کرد و اظهار داشت: در حال حاضر این میزان به 100 هزار جلد کتاب آموزشی، کمک آموزشی، فرهنگی و دینی افزایش یافته است.

شیرازیان در خصوص راه اندازی مهدهای قرآنی نیز در سطح استان تصریح کرد: در حال حاضر حدود 14 مهد قرآنی و خانه نور در سطح استان فعال است که که چهار مرکز آن در شهرستان متمرکز هستند.

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری خراسان جنوبی تعداد مراکز مجری طرح تلاوت نو در استان را 360 مراکر کرد و افزود: بالغ بر 40 پایگاه تفسیر همراه نیز در استان فعالیت دارند.

وی در ادامه به فعالیت 139 کتابخانه در مساجد استان اشاره کرد و اظهار داشت: از این تعداد 74 باب کتابخانه باز بوده و در داخل شبستان مساجد نیز کتاب های آموزشی، دینی، کمک آموزشی و فرهنگی مورد استفاده عموم قرار می گیرد.

شیرازیان با اشاره به اجرای طرح تربیتی- آموزشی چهره به چهره در 16 استان مرزی کشور، خاطر نشان کرد: خراسان جنوبی نیز یکی از استان های موفق در این زمینه بوده که موفق به آموزش 64 مربی شده که به صورت پاره وقت در مدارس و مساجد فعالیت می کنند.

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری خراسان جنوبی برگزاری جشنواره منطقه ای اقامه عشق، اردوهای آموزشی برای اعضاء فعال و تعمیق باورهای دینی و مهارت زندگی را از شاخص ترین فعالیت های این دبیرخانه در سال گذشته عنوان کرد.

شیرازیان در پایان گردهمایی و تجلیل از 30 نفر از فعالان کانون های مساجد، تجلیل از 500 مدیر کانون، غبار روبی مزار شده، دیدار با خانواده شهدا و ایثارگران، شرکت در نماز جمعه و سخنرانی روسای ادارت فرهنگ و ارشاد در این مراسم را از جمله برنامه های این هفته کانون های فرهنگی و هنری مساجد برشمرد.

کد مطلب 843484

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