50 درصد تماسهای 125 نیشابور مزاحمت تلفنی است

هادی سعادتی در گفتگو با خبرنگار مهر در نیشابور افزود: در طول شبانه روز بیش از 150 تماس با خطوط 125 آتش نشانی نیشابور از سوی شهروندان برقرار می شود که متاسفانه نزدیک به 50 درصد آنان مزاحمت تلفنی است و این امر باعث اشغال شدن خطوط تلفن می شود .
مسئول مرکز پیام آتش نشانی شهرداری نیشابور تصریح کرد: از شهروندان درخواست می کنیم که مراقب فرزندان خود باشند و از در اختیار گذاشتن تلفن بدون نظارت جدا پرهیز کنند .
وی خاطرنشان کرد : شماره 125 دارای پنج خط ارتباطی است که به صورت شبانه روزی در خدمت همشهریان می باشد .
وی اظهار داشت: ستاد فرمانداری آتش نشانی و مرکز پیام کار بسیار مهمی در زمان وقوع حوادث بر عهده دارد و باید در کمترین زمان ممکن کار هماهنگی امداد گران را انجام دهد .
وی همچنین عنوان داشت: در این مرکز علاوه بر خدمات رسانی در زمان حوادث به شهروندان ، کار هماهنگی بین بخشی از طریق بی سیم در شهر داری نیشابور انجام می شود.
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