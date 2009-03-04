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۱۴ اسفند ۱۳۸۷، ۱۶:۰۸

50 درصد تماسهای 125 نیشابور مزاحمت تلفنی است

50 درصد تماسهای 125 نیشابور مزاحمت تلفنی است

مشهد - خبرگزاری مهر: مسئول مرکز پیام آتش نشانی شهرداری نیشابور گفت: در طول شبانه روز بیش از 150 تماس با خطوط 125 آتش نشانی نیشابور از سوی شهروندان برقرار می شود که متاسفانه نزدیک به 50 درصد آنان مزاحمت تلفنی است.

هادی سعادتی در گفتگو با خبرنگار مهر در نیشابور افزود: در طول شبانه روز بیش از 150 تماس با خطوط 125 آتش نشانی نیشابور از سوی شهروندان برقرار می شود که متاسفانه نزدیک به 50 درصد آنان مزاحمت تلفنی است و این امر باعث اشغال شدن خطوط تلفن می شود .

مسئول مرکز پیام آتش نشانی شهرداری نیشابور تصریح کرد: از شهروندان درخواست می کنیم که مراقب فرزندان خود باشند و از در اختیار گذاشتن تلفن بدون نظارت جدا پرهیز کنند .

وی خاطرنشان کرد : شماره 125 دارای پنج خط ارتباطی است که به صورت شبانه روزی در خدمت همشهریان می باشد .

وی اظهار داشت: ستاد فرمانداری آتش نشانی و مرکز پیام کار بسیار مهمی در زمان وقوع حوادث بر عهده دارد و باید در کمترین زمان ممکن کار هماهنگی امداد گران را انجام دهد .

وی همچنین عنوان داشت: در این مرکز علاوه بر خدمات رسانی در زمان حوادث به شهروندان ، کار هماهنگی بین بخشی از طریق بی سیم در شهر داری نیشابور انجام می شود.

 

کد مطلب 843485

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