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۱۴ اسفند ۱۳۸۷، ۱۴:۳۲

"ترکش‌ها گرایم را گرفتند" به زودی منتشر می‌شود

کتاب "ترکش‌هایم گرایم را گرفتند" خاطرات شفیع شکوهی به همت محمود مهدوی به زودی در دفتر ادبیات و هنر مقاومت حوزه هنری منتشر می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب خاطرات 75 ماه حضور شفیع شکوهی در جبهه‌های جنگ است که محمود مهدوی براساس گفتگویی طولانی با وی در سیزده فصل تنظیم کرده است.

راوی این خاطرات در بخشی از کتاب بیان کرده است:  آنچه گفتم بخشی از خاطرات شش سال و اندی حضورم در جبهه‌هاست و خیلی از خاطرات از یادم رفته است.

این رزمنده اردبیلی در پایان دوران حضورش در جبهه‌ها مجروح شد و پس از جنگ با 40 درصد جانبازی در رشته دومیدانی پا به عرصه‌های ورزشی گذاشت و در سال 1993 موفق به کسب سه مدال طلا در مسابقات دومیدانی جانبازان انگلستان شد.

انتشارات سوره مهر قرار این کتاب را به‌زودی روانه بازار کتاب کند.

کد مطلب 843486

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