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۱۴ اسفند ۱۳۸۷، ۱۴:۴۲

ضریب ساخت مسکن صنعتی در ایران کمتر از یک درصد است

ضریب ساخت مسکن صنعتی در ایران کمتر از یک درصد است

اراک - خبرگزاری مهر: معاون عمرانی استانداری مرکزی گفت: ضریب ساخت مسکن به شیوه صنعتی در دنیا بین 20 تا 80 درصد است اما این رقم در ایران کمتر از یک درصد می باشد.

هوشنگ بازوند در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک با بیان اینکه 65 درصد انرژیِ در مسکنهای سنتی هدر می رود، افزود: با حرکت به سمت ساخت مسکنهای صنعتی علاوه بر جلوگیری از اتلاف انرژِی و ساخت خانه های محکم و بادوام در هزینه ها هم صرفه جویی می شود.

 

وی با بیان اینکه گذر از شیوه سنتی به صنعتی در کشور با یک چالش مواجه است، عنوان کرد: شوراهای اسلامی بایستی درتصویب مصوبات حمایتهای لازم را انجام دهند تا بتوانیم در سال پیش رو یک حرکت و چهشی به سمت مسکن صنعتی در کشور داشته باشیم.

 

بازوند تصریح کرد: مقایسه بین ساخت مسکن به شیوه صنتعتی و ستنی نشان می دهد 30 درصد سرمایه  افراد سنتی ساز تلف می شود.

 

معاون عمرانی استانداری مرکزی با اشاره به ساخت مسکن در استان مرکزی اظهار داشت: متاسفانه 80 درصد خانه های استان به شیوه سنتی و قدیمی ساخته می شوند.

 

وی با بیان اینکه 26 درصد مردم استان در خانه های استیجاری زندگی می کنند گفت: 9 درصد آنان نیز در خانه های سازمانی و مابقی در خانه های ملکی خود هستند که باید تکلیف افرادی که در خانه های استیجاری و سازمانی زندگی می کنند مشخص شود.

کد مطلب 843488

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