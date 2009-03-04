10 درصد از قرارداد بازیکنان پرسپولیس کسر شد/ برخورد با مقصران احتمالی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس در سی امین هفته از رقابتهای لیگ برتر روز گذشته برابر مقاومت سپاسی با نتیجه 2 بر یک شکست خورد تا سرخپوشان عملا شانس قهرمانی در لیگ هشتم را از دست بدهند.

حسین هدایتی رئیس هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به این موضوع گفت: براساس تصمیمی که اتخاذ شده است به دلیل این شکست 10 درصد از رقم قرارداد کلیه بازیکنان و اعضای کادر فنی کسر خواهد شد.

رئیس هیئت مدیره پرسپولیس ادامه داد: با این حال این فرصت را برای بازیکنان و کادر فنی باقی گذاشتیم که در صورت صعود پرسپولیس به مرحله دوم رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا تدابیری خواهیم اندیشید که این رقم جبران شود.

هدایتی با اشاره به روند نزولی تیم فوتبال پرسپولیس خاطر نشان کرد: عصر امروز فیلم دیدار برابر مقاومت سپاسی شیراز را به همراه اعضای کادر فنی مشاهده خواهیم کرد و در صورتیکه که به این نتیجه برسیم که بازیکنی در انجام وظایفش کوتاهی کرده است قطعا با او به شدت برخورد و حتی اخراجش خواهیم کرد.