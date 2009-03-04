مجلس از توضیحات متکی درباره نیروگاه اتمی بوشهر قانع شد

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی کواکبیان، نماینده مردم سمنان در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز خواستار پاسخگویی وزیر خارجه در مورد دلایل تعویق مکرر راه اندازی نیروگاه بوشهر از سوی روسیه شد.

وی در بخشی از سئوال خویش با اشاره به سوابق استعماری روسها گفت: اگر فشار روس ها را نسبت به مسلمانان چچن هم امور داخلی خودشان بدانیم و اگر مخالفت روس ها را در مرکزیت اوپک گازی در ایران علی رغم این که پیشنهاد اصلی از سوی مقام معظم رهبری ما مطرح شده است را هم طبیعی بدانیم حداقل 3 موضوع به شدت افکار عمومی ملت ایران را آزار می دهد.

نماینده سمنان درادامه خاطرنشان کرد: در هر چهار قطعنامه‌ای که علیه فعالیت‌های هسته‌ای از سوی شورای امنیت صادر شده است روس ها هم همراهی کرده‌اند،درحالی که اینها دارای به اصطلاح حق وتو بوده‌اند ومی توانستند مانع شوند پس چگونه ادعای دوستی آنان را بپذیریم؟

کواکبیان با انتقاد از دوستی های عالی بین ایران و روسیه خطاب به وزیر امور خارجه سئوال کرد آیا علی رغم این همه بی مهری ها و ناملایمات و خیانت های روس ها باز هم باید در عالی ترین سطح با روس ها روابط گسترده داشته باشیم؟

وی ادامه داد: پرسش اصلی این است که راستی چرا روس ها در بیش از 20 کشور دنیا امثال همین پروژه را اجرا کرده‌اند اما متوسط زمان بندی آن فقط 5 سال بوده است حال چرا در کشور ما این پروژه بیش از 20 سال طول کشیده است؟

در ادامه جلسه علنی مجلس، منوچهر متکی وزیر امور خارجه پشت تریبون رفت، وی راه‌اندازی نیروگاه اتمی بوشهر را از اولویت‌های اصلی در روابط دولت نهم با روسیه عنوان کرد و گفت: راه‌اندازی این نیروگاه را قطعا تا تابستان 88 اعلام خواهیم کرد.

متکی خاطر نشان کرد: دولت نهم تکلیف خود می‌داند این طرح را نهایی کند و ان‌شاءالله با راه‌اندازی آن تا تابستان سال 88 شاهد یک موفقیت سیاسی به رغم همه‌ فشارهای وارده خواهیم بود، ورود 500 مگاوات برق در تابستان سال 88 به مدار برق کشور از طریق راه‌اندازی نیروگاه بوشهر در دستور کاری ما قرار دارد.

متکی با اشاره به حضور پوتین در تهران و صراحت وی مبنی بر ارسال سوخت به نیروگاه، گفت: دولت نهم در پیگیری‌های خود در اواخر سال گذشته و اوایل سال جاری مقدمات ارسال محموله سوخت را آماده کرده و این سوخت‌ها ارسال شد،هفته گذشته هم کرینکو مسئول حوزه‌ انرژی اتمی روسیه در سفر به تهران پیش‌راه‌اندازی این طرح را با تزریق مجازی آغاز کرد.

وی با اشاره به تاریخچه‌ ای از انعقاد قرارداد با روس‌ها برای راه‌اندازی نیروگاه اتمی بوشهر، گفت : یکی از دلایل تاخیر راه ‌اندازی نیروگاه قراردادهای مختلف و اجرای آنها مانند اعلام فهرست همه‌ تجهیزات و ساختمان‌ها به طرف روسی برای استفاده‌ حداکثر از سامانه‌های بجا مانده بود.

وزیر امور خارجه‌ کشورمان، گفت: چالش دیگر امتناع اوکراین از تامین توربین نیروگاه است و چالش دیگر امتناع سازندگان خارجی از ارایه تجهیزات نیروگاه اتمی به رغم موافقت ‌نامه‌های منعقده است.

متکی با بیان اینکه طبیعتا نباید از من توقع داشته باشید دلایل تاخیر از سال‌های 71 تا 84 را هم توضیح دهم، گفت: با این حال هر جا در پیگیری با مشکل‌تراشی مواجه شویم طبیعی است که موضع مناسب اتخاذ می‌کنیم.

پس از این توضیحات وزیر و سخنان کواکبیان ، مجلس با 136 رای موافق و 27 رای منفی و 9 رای ممتنع توضیحات وزیر را قانع‌کننده تشخیص داد.