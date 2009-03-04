۱۴ اسفند ۱۳۸۷، ۱۶:۰۲

اولین جشنواره فرش دستبافت گلستان برگزار شد

گرگان - خبرگزاری مهر: اولین جشنواره فرش دستبافت گلستان با حضور شماری از هنرمندان و مسوولان کشوری و استانی در تالار فخرالدین اسعد گرگانی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، معاون برنامه ریزی استاندار گلستان ظهر چهارشنبه در این جشنواره افزود: نوع نگاه و رویکرد به فرش باید مشخص و تعیین شود که آیا هنر یا صنعت است.

عباس نیاوند افزود: برای تولید این دستبافت هنر نظیر نقاشی نقش مهمی دارد و ترکیب مختلف رنگهای آن بیانگر این هنر است و انواع علوم نظیر مردم شناسی، روانشناسی و زیست شناسی نیز در این اثر دخیل است.

وی اظهار داشت: نام ایران با هنرش فرش در جهان پرآوازه شده و نقش و نگار های موجود در فرش با انسان سخن می گوید و جاذبه های فراوان در آن جذب کننده است.

به گفه نیاوند، این اثر باید به عنوان هنر صنعیت مورد توجه قرارگیرد و از طرحهای جذاب و نو حمایت شود و برای حمایت از اتحادیه ها و افرادی که در این زمینه فعالیت دارند، آمادگی داریم.

معاون برنامه ریزی استاندار گلستان بیان داشت: هنرمندان این رشته سلیقه های بازار را شناسایی و براساس آن برنامه ریزی و تولید کنند.

وی یادآورشد: فرش باید شرایطی ایجاد کند که یک عامل آموزش و یادگیری باشد و باید به سمتی برویم تا مالیکت معنوی در این رشته ایجاد شود.

قربان تاجپور نماینده بافندگان فرش گلستان نیز گفت: قالیبافی ریشه در فرهنگ ترکمن دارد و در هرخانه ای یک دار قالی برپا است.

وی افزود: اکنون بافندگان استان برای فعالیت در این رشته با مشکلات عدیده ای روبرو هستند و مجبورند نخ را از استانهای دیگر نظیر اصفهان تهیه کنند.

وی اظهار داشت: نبود رنگرزی ثابت و فعال در استان از دیگر مشکلات بوده و بافنده فرش نمی تواند طرح مورد نظر خود را به دلیل نبود فروشگاهی در این زمینه پیدا کنند.

کد مطلب 843496

