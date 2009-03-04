اسرائیل دشمن ما خواهد ماند تا از صحنه روزگار محو شود/ مهمترین مطالبات فلسطین

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، رمضان عبدالله دبیر کل جنبش جهاد اسلامی در کنفرانس "فلسطین مظهر مقاومت، غزه قربانی جنایت" که صبح امروز در تهران آغاز به کار کرد ، طی سخنانی با تشکر از پشتیبانی همیشگی جمهوری اسلامی ایران از فلسطین اظهار داشت: این کنفرانس نشان می دهد فلسطین در دل همه اعراب و آزاد اندیشان وجود دارد و امروز من حامل سلام ها و درودهای همه فلسطینیان در سرزمین های اشغالی و بیرون از آن هستم.

وی افزود: در شرایطی که شاهد زمستانی بسیار سرد هستیم پس از بمباران هواپیماهای دشمن، مردم فلسطین سرمای شدید را تحمل می کنند امید آنان پس از خدا به مردم آزاده دنیا است.

عبدالله تصریح کرد: امروز جمع شده ایم و در شرایطی اجلاس برگزار می شود که شاهد آشتی گروه های فلسطینی هستیم و این می تواند زمینه خوبی باشد که به جراحات و زخم های خود در غزه التیام بخشیم.

دبیرکل جنبش جهاد اسلامی ادامه داد : باید تلاش کنیم بحرانی که با آن مواجه هستیم و مسائلی که بین جنبش فتح و جهاد است رفع شود ، زیرا آشتی این گروه ها می تواند مردم ما را نجات دهد.وی گفت : این بحران هنوز مهار نشده است و باید برای مهار کردن آن ریشه آن را دنبال کنیم و ببینیم که عدم وجود دیدگاه مشترک بین مردم ما بهانه ای برای دشمن شده است.

رمضان عبدالله خاطر نشان کرد: ببینیم دنبال آزاد سازی سرزمین هستیم یا دنبال برپایی یک نظام در سرزمین خود، پاسخ به این سئوالات می تواند اساس عمل ما باشد و اگر انحرافی در مسیر ایجاد شده باشد، اصلاح شود.وی گفت: فلسطین باید تلاش کند که خود را از این وضعیت خارج کند.

وی ادامه داد: نوار غزه شاید یکی از بزرگترین زندانهایی است که تاریخ به خود دیده است صحبت از این است که موضوع از بین رفتن یک کشور مطرح است. امروز خیال پردازی های دشمن به پایان رسیده و هیچ راهی در برابر آنها نیست به چه حقی اسرائیلی ها 80 درصد سرزمین مردمی را اشغال می کنند.وی خاطر نشان کرد: امروز آنچه مهم است این است که روند صلح باید باقی بماند .

رمضان عبدالله تصریح کرد: امروز نتانیاهوها می خواهند به صحنه آیند. باید ببینیم در سرزمین خود به دیگران امتیاز ندهیم باید بدانیم مردم فلسطین صاحب حق هستند و صاحب حق نباید متقاعد شود که به اشغالگران امتیاز دهد.

وی ادامه داد: اسرائیلی ها تلاش کردند دولت خودگردان را تحت عنوان انتقال قدرت تشکیل دهند، نتیجه این شد که دولت خودگردان به عنوان یک نظام در آمد و تلاش کردند از آن به نفع خود استفاده کنند.

رمضان عبدالله افزود: امروز دولت خودگردان فلسطین هرگز توانایی این را ندارد که برای مردم خود تصمیم بگیرد و تئوریسین ها همواره به این نکته تاکید کرده اند.

عبدالله گفت: پذیرش طرح صلح اسرائیل به نفع فلسطینی ها نیست، بلکه به نفع خود اسرائیلی ها است آنها به دنبال این هستند که دولت یکپارچه صهیونیستی ایجاد کنند. هرگز نخواهیم پذیرفت که در سرزمین‌ ما اشغالگری بخواهد دولت و نظام ایجاد کند. خطرناک ترین چیزی که در مورد منحل کردن دو دولت وجود دارد این است که باید به دنبال سرزمین جایگزین باشند. هدف از این طرح این است که جای دیگری برای فلسطینی ها پیدا کنند.

رمضان عبدالله گفت: ما این طرح جایگزین و انحلال دو دولت را رد می کنیم. وی تصریح کرد: ما خواهان این هستیم که با همه خطرات، با اسرائیل و طرح آن مقابله کنیم و اختلافاتی بر سر قدرت نداشته باشیم.

وی پایان دادن به مذاکرات که از مادرید شروع و به اسلو ختم شده، بازگرداندن اعتبار به فلسطین به عنوان سازمان آزادی بخش فلسطین نه در جهتی که در خدمت اسرائیل باشد، آشتی بر اساس تقسیم موسسات دولت خودمختار، بازسازی طرح ملی فلسطین، استفاده از جهاد و مقاومت به عنوان یک استراتژی ملی به صورتی که غزه پایگاه مقاومت همگانی باشد و ایفای نقش اخلاقی اعراب در قبال فلسطین را مهمترین مطالبات فلسطین دانست.

رمضان عبدالله با اشاره به کمک های انسان دوستانه به غزه نیز گفت: باید کمک ها به همه گروه های فلسطینی تعلق گیرد اگر غیر از این باشد این تجزیه مورد سوء استفاده دشمنان قرار می گیرد.

عبدالله تاکید کرد: اسرائیل دشمن تاریخی ما و امت اسلامی است و همینگونه خواهد ماند تا از صحنه روزگار حذف شود که انشاء الله همینطور خواهد شد.