خاتمی عصر پنجشنبه برای زیارت به شاهچراغ می رود

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، ابراهیم انصاری لاری ظهر امروز در گفتگو با خبرنگاران در مورد مسائل مطرح شده پیرامون نظر شورای تامین شهرستان شیراز در مورد سخنرانی خاتمی در شاهچراغ (ع) گفت: مسئله روشن است، آقای خاتمی به دعوت جمعی از مردم شیراز، خاندان بزرگ دستغیب و به ویژه تولیت آستان مقدس احمدی برای سخنرانی به شاهچراغ (ع) دعوت شده اند و تاکنون هرگز سابقه نداشته چه در مشهد چه در قم و چه در شیراز تولیت آستانهای مقدس برای سخنرانی شخصیتهای سیاسی و مذهبی از مقامات استان و شهر اجازه بگیرند.

وی عنوان کرد: ضمن اینکه برای این امور صرف اطلاع به مسئولان مربوطه کفایت می کرده و در این موارد مسئولان به اقتضای مکان و زمان و شخصیت سخنران تدابیر لازم امنیتی و انتظامی را معمول می داشتند .

انصاری لاری گفت: با توجه به دو نکته هر چند برای حضور و سخنرانی خاتمی در شاهچراغ کسب اجازه از هیچ مرجع دیگری لازم نیست اما با ملاحظه جمیع جهات برای اثبات نهایت حسن نیت و همکاری با مسئولان امنیتی و انتظامی استان، آقای خاتمی صرفا برای زیارت و دیدار با مردم در شاهچراغ حاضر خواهند شد و با تذکر و دخالت موثر استاندار محترم مسئولان امنیتی و انتظامی شیراز نیز علی القاعده و با وظیفه شناسی همیشگی نظم و امنیت مراسم را تامین خواهند کرد .