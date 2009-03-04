  1. استانها
  2. بوشهر
۱۴ اسفند ۱۳۸۷، ۱۵:۱۴

مصلحی خبر داد:

فرهنگسراهای قرآنی در سراسر کشور دایر می شود

فرهنگسراهای قرآنی در سراسر کشور دایر می شود

بوشهر - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه کشور گفت: فرهنگسراهای قرآنی و اماکن فرهنگی در سراسر کشور و در جوار بقاع و امامزادگان دایر می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر ، ججت الاسلام و المسلمین حیدر مصلحی در حاشیه مراسم رونمایی از ضریح جدید امامزاده عبدالمهیمن ( ع) در بوشهر در جمع شماری از خبرنگاران در خصوص ضرورت تبدیل بقاع و امامزادگان به قطبهای فرهنگی، اظهار داشت : به منظور توسعه فعالیت های فرهنگی و قرآنی و برنامه ریزی برای پر کردن اوقات فراغت نوجوانان و جوانان، فرهنگسراها و بوستان های قرآنی با هدف ساماندهی آموزش های قرآنی و ترویج فعالیت های دینی به ویژه در رشته های تفسیر، قرائت، ترتیل، حفظ، داستان نویسی قرآنی و سایر رشته های علوم قرآنی در همه شهرها و مراکز استان ها دایر می شود.

وی با بیان اینکه امکان اجرای 45 نوع فعالیت در جوار بقاع و امامزادگان وجود دارد، افزود: با توجه به وجود 10 هزار بقعه و امامزاده در کشور، سازمان اوقاف با مشارکت سایر دستگاهها با احداث مراکز فرهنگی، مشاوره ای، خدماتی صندوق قرض الحسنه، زائر سرا و کتابخانه سعی در توسعه امامزاده ها در کشور دارد.

حجت الاسلام مصلحی با اشاره به این که بقاع متبرکه باید پاسخگوی مشکلات و سوالات مردم باشد، افزود: بر اساس برنامه ریزی سازمان اوقاف و امور خیریه، اتاق مشاوره به منظور پاسخگویی به سوالات جوانان و خانواده ها در کنار امامزادگان دایر می شود.

سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه کشور فرهنگ وقف را در کشور بسیار مناسب دانست، گفت: هم اکنون 120 هزار موقوفه با 700 هزار رقبه در اختیار سازمان اوقاف و امور خیریه کشور است.

حجت الاسلام مصلحی بازگرداندن املاک و زمین های وقفی به وقفیت را یکی دیگر از اقدامات این سازمان برشمرد و افزود: بر اساس اقدامات صورت گرفته بیش از 16 هزار هکتار از زمین هایی که توسط موقوفه خواران به یغما رفته بود به حالت وقفیت بازگردانده شد.

کد مطلب 843503

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها