فرهنگسراهای قرآنی در سراسر کشور دایر می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر ، ججت الاسلام و المسلمین حیدر مصلحی در حاشیه مراسم رونمایی از ضریح جدید امامزاده عبدالمهیمن ( ع) در بوشهر در جمع شماری از خبرنگاران در خصوص ضرورت تبدیل بقاع و امامزادگان به قطبهای فرهنگی، اظهار داشت : به منظور توسعه فعالیت های فرهنگی و قرآنی و برنامه ریزی برای پر کردن اوقات فراغت نوجوانان و جوانان، فرهنگسراها و بوستان های قرآنی با هدف ساماندهی آموزش های قرآنی و ترویج فعالیت های دینی به ویژه در رشته های تفسیر، قرائت، ترتیل، حفظ، داستان نویسی قرآنی و سایر رشته های علوم قرآنی در همه شهرها و مراکز استان ها دایر می شود.

وی با بیان اینکه امکان اجرای 45 نوع فعالیت در جوار بقاع و امامزادگان وجود دارد، افزود: با توجه به وجود 10 هزار بقعه و امامزاده در کشور، سازمان اوقاف با مشارکت سایر دستگاهها با احداث مراکز فرهنگی، مشاوره ای، خدماتی صندوق قرض الحسنه، زائر سرا و کتابخانه سعی در توسعه امامزاده ها در کشور دارد.

حجت الاسلام مصلحی با اشاره به این که بقاع متبرکه باید پاسخگوی مشکلات و سوالات مردم باشد، افزود: بر اساس برنامه ریزی سازمان اوقاف و امور خیریه، اتاق مشاوره به منظور پاسخگویی به سوالات جوانان و خانواده ها در کنار امامزادگان دایر می شود.

سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه کشور فرهنگ وقف را در کشور بسیار مناسب دانست، گفت: هم اکنون 120 هزار موقوفه با 700 هزار رقبه در اختیار سازمان اوقاف و امور خیریه کشور است.

حجت الاسلام مصلحی بازگرداندن املاک و زمین های وقفی به وقفیت را یکی دیگر از اقدامات این سازمان برشمرد و افزود: بر اساس اقدامات صورت گرفته بیش از 16 هزار هکتار از زمین هایی که توسط موقوفه خواران به یغما رفته بود به حالت وقفیت بازگردانده شد.