به گزارش خبرنگار مهر، بهرام دهقانی همزمان با فیلمبرداری تدوین فیلم را آغاز کرده بود و کار در روزهای پایانی بهمن با سرعت بیشتر ادامه یافت. اما برخلاف اعلام دفتر جشنواره فیلم شهر به دلیل انجام نشدن صداگذاری "طلا و مس" این فیلم در جشنواره به نمایش درنمیآید.
مسعود بهنام صداگذاری فیلم را انجام خواهد داد و آریا عظیمینژاد موسیقی آن را میسازد. بهروز شعیبی، نگار جواهریان، جواد عزتی، سحر دولتشاهی، رضا رادمنش و نگین عبداللهی بازیگران "طلا و مس" هستند و داستان درباره سیدرضا است که به تازگی با خانوادهاش به تهران آمده و متوجه بیماری خاص همسرش زهرا میشود.
عوامل تولید فیلم عبارتند از نویسندگان: حامد محمدی و اسعدیان، مدیر فیلمبرداری: حسین جعفریان، مدیر تولید: مجید کریمی، مدیر برنامهریزی: مریم هژیروند، طراح صحنه و لباس: مرجان گلزار، طراح چهرهپردازی: مهرداد میرکیانی، صدابردار: ساسان نخعی، منشی صحنه: نفیسه ذاکری و عکاس: مهدی دلخواسته.
