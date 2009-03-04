۱۴ اسفند ۱۳۸۷، ۱۴:۳۰

"طلا و مس" به جشنواره فیلم شهر نمی‌رود

فیلم سینمایی "طلا و مس" به کارگردانی همایون اسعدیان و تهیه‌کنندگی منوچهر محمدی به دلیل پایان نیافتن مراحل فنی از حضور در جشنواره فیلم شهر بازماند.

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام دهقانی همزمان با فیلمبرداری تدوین فیلم را آغاز کرده بود و کار در روزهای پایانی بهمن با سرعت بیشتر ادامه یافت. اما برخلاف اعلام دفتر جشنواره فیلم شهر به دلیل انجام نشدن صداگذاری "طلا و مس" این فیلم در جشنواره به نمایش درنمی‌آید.

مسعود بهنام صداگذاری فیلم را انجام خواهد داد و آریا عظیمی‌نژاد موسیقی آن را می‌سازد. بهروز شعیبی، نگار جواهریان، جواد عزتی، سحر دولتشاهی، رضا راد‌منش و نگین عبداللهی بازیگران "طلا و مس" هستند و داستان درباره سید‌رضا است که به تازگی با خانواده‌اش به تهران آمده و متوجه بیماری خاص همسرش زهرا می‌شود.

عوامل تولید فیلم عبارتند از نویسندگان: حامد محمدی و اسعدیان، مدیر فیلمبرداری: حسین جعفریان، مدیر تولید: مجید کریمی، مدیر برنامه‌ریزی: مریم هژیروند، طراح صحنه و لباس: مرجان گلزار، طراح چهره‌پردازی: مهرداد میرکیانی، صدابردار: ساسان نخعی، منشی صحنه: نفیسه ذاکری و عکاس: مهدی دلخواسته.

