۱۴ اسفند ۱۳۸۷، ۱۴:۵۵

فرماندار جیرفت:

زیرساختهای گردشگری در شهر دقیانوس تقویت شده است

کرمان - خبرگزاری مهر: محمد علی بهروز با اشاره به درحال ساخت بودن چهار هتل در جیرفت گفت: زیر ساختهای لازم برای بازدید از محوطه های تاریخی هلایل رود و شهر دقیانوس فراهم شده است.

بهروز در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: شهرستان جیرفت با توجه به قرار گرفتن تمدن هلیل رود در این شهرستان و همچنین تپه کنار صندل و قبرستان باستانی یکی از قطب های گردشگری کشور محسوب می شود که در سالهای اخیر شاهد استقبال ایرانگردان و جهانگردان از سراسر دنیا از این منطقه هستیم.

وی تصریح کرد: جیرفت از پتانسیلهای بالای طبیعت گردی در کنار جاذبه های تاریخی برخوردار است و در سال جاری با برنامه ریزی های انجام شده و هماهنگی بین شهرداری و میراث فرهنگی اقدامات مناسبی در زمینه ساخت اقامتگاههای رفاهی انجام شده است.

بهروز گفت: از جمله فعالیتهای صورت گرفته تقویت زیر ساختهای گردشگری در شهر قدیم دقیانوس و موزه باستانشناسی و تپه های باستانی کنارصندل است.

وی با اشاره به در حال ساخت بودن چهار هتل در این شهرستان گفت: در حال حاضر یک هتل در این شهرستان در حال بهره برداری است و تا کنون 70 درصد از این پروژه ها پیشرفت فیزیکی داشته اند و به زودی به بهره برداری می رسد.

وی عنوان کرد: در منطقه ساردوئیه و جبالبارز نیز احداث مجموعه تفریحی، پارک جنگلی با کمک بخش خصوصی در حال انجام است.

بهروز افزود: با برنامه ریزی های انجام شده دو پارک و 25 مدرسه و خوابگاه دانشجویی برای اقامت میهمانان در نظر گرفته شده است.

