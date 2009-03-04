فرهنگ حفظ منابع طبیعی باید برنامه تربیت خانواده ها قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله فرزانه پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم نمادین زنگ سبز در هنرستان چهل شهید شهرستان آمل افزود: فرهنگ حفظ منابع طبیعی باید در برنامه های تربیت خانوادهها قرار گیرد و از این طریق در جامعه گسترش یابد.

وی اضافه کرد: اگر فرهنگ حفظ منابع طبیعی از سوی خانواده ها در میان فرزندان نهادینه نشود هر چه به تعداد یگان حفاظت از عرصه های منابع طبیعی هم اضافه شود تاثیر چندانی نخواهد داشت.

معاون برنامه ریزی استانداری مازندران با بیان اینکه هم اکنون بیش از 80 درصد وسعت این استان پوشیده از جنگل و مرتع است تصریح کرد: 56 درصد از جنگل های استان اکنون تجاری است.

فرزانه از دانش آموزان به عنوان نسل جوان و آینده دار جامعه خواست در حفظ عرصه های منابع طبیعی مروج سایر اقشار جامعه باشند.

در این مراسم به صورت نمادین چند گونه درختی در مدرسه چهل شهید آمل کاشته شد.