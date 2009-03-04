تحویل اردوگاه اختصاصی بازپروری معتادان آذربایجان شرقی در هاله ای از ابهام

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، محمد علی نصرتی پیش از ظهر امروز در سومین جلسه عمومی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر آذربایجان شرقی خواستار تحویل اردوگاه بازپروری شهید لاجوردی مرند جهت درمان و نگهداری معتادین پر خطر استان شد.

وی گفت: بدون تحویل اردوگاه بازپروری شهید لاجوردی مرند، امکان درمان و نگهداری معتادین پر خطر در اسرع وقت برای شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر آذرابیجان شرقی وجود ندارد.

نصرتی ادامه داد: با توجه به افتتاح زندان مرند و انتقال زندانیان عادی از اردوگاه بازپروری به این زندان، و پیرو مذاکرات و مصوبات قبلی از سازمان زندانها، انتظار می‌رود نسبت به تحویل اردوگاه مذکور به شورای هماهنگی اقدام تا تعدادی از معتادین دستگیر شده در قالب طرح نجات به این اردوگاه جهت بازپروری انتقال شوند.

معاون و دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان در ادامه گفت: تقویت برنامه های صدا و سیمای محلی (شبکه سهند)، برگزاری نشستهای هم اندیشی با حضور مسئولین مدارس و دانشگاه ها و نمایندگان دانش آموزان و دانشجویان، نصب سیستم بانک اطلاعاتی مراکز ترک اعتیاد در مراکز جهت ساماندهی مراکز مربوطه از اهم پیشنهادات این شورا برای کاهش عرضه و تقاضا هستند.

نصرتی با تبیین اهم استراتژی‌های نظام در مقابله با مواد مخدر افزود: مبارزه با مواد مخدر به عنوان تهدیدی بر علیه امنیت ملی با اتخاذ استراتژی تلفیقی، سازماندهی، بسیج و هماهنگ کردن تمام امکانات کشور در اولویت سیاست های جمهوری اسلامی ایران است.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر آذربایجان شرقی همچنین اظهار داشت: البته این سیاست ها به همراه تهیه ساز وکار لازم در قالب طرح ملی مبارزه با مواد مخدر با حضور فعال تمام دستگاهها وبهره گیری جدی از امکانات منطقه ای و بین المللی امکانپذیر خواهد بود.

وی تاکید کرد: مواد مخدر تهدیدی علیه امنیت، مصالح و منافع ملی است.

محمد علی نصرتی در تشریح اقدامات انجام یافته در حوزه مقابله و پیشگیری ورود و عرضه مواد مخدر در استان گفت: دستگیری سه هزار نفر توزیع کننده مواد مخدر، راه اندازی نمایشگاه سیار در محلات آلوده، دانشگاه ها و مدارس نسبت به آگاه سازی و پیشگیری، ارتباط مستمر با محافل دانشجویی، دانش آموزی و خوابگاه های دانشجویی (دختر و پسر) در خصوص پیشگیری از اعتیاد و ارتباط با مراکز مشاوره ای این ارگانها بخشی از اهم اقدامات انجام یافته در حوزه مقابله و پیشگیری ورود و عرضه مواد مخدر است.

این مقام ارشد شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان خاطرنشان کرد: برگزاری جلسه هم اندیشی با مسئولین مراکز دانشگاه های سراسر کشور در خصوص آسیب های اجتماعی با محوریت پیشگیری از مواد مخدر در تبریز، هماهنگی و تبادل نظر با استانهای همجوار در خصوص باندهای فعال و ارتباط آنها با یکدیگر، ارتقاء آموزشهای همگانی و آگاهی های عمومی در راستای مقابله و پیشگیری از دیگر اقدامات انجام یافته در حوزه مقابله و پیشگیری ورود و عرضه مواد مخدر است.

محمد علی نصرتی همچنین افزود: استفاده از پتانسیلهای موجود در تشکل های غیر دولتی و سازمانهای اجتماع محور برای ایجاد حساسیت های لازم در امر پیشگیری و ایجاد ارتباط مستمر و هدفمند با نهادهای مذهبی، نظارتی، مراقبتی و فرهنگی تأثیر گذار در بخش فرهنگ عمومی مد نظر این شورا است.

وی با تاکید بر لزوم تلاش برای تقویت بنیه های اعتقادی و پایبندی به ارزشها و پاسداشت فضایل اخلاقی و حرمت و کرامت جامعه ادامه داد: تلاش در جهت تقویت احساس مسئولیت اجتماعی در راستای سالم سازی و پاکسازی جامعه و تقویت روحیه خودکنترلی و خودپلیسی در خانواده ها از مهمترین راهکارهای موثر در مبارزه با مواد مخدر بوده است.