باید بر فلسطین پایدار درود فرستاد/ مقاومت برنامه امروز در دستور کار

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، موسی ابومرزوق رئیس دفتر سیاسی حماس در چهارمین کنفرانس بین المللی حمایت از فلسطین که صبح امروز در تهران برگزار شد، اظهار داشت: فلسطین در صحنه های مختلف به عنوان یک واقعیت حضور دارد.

وی افزود: فلسطین زخم خورده همچنان پابرجا و سربلند است و باید بر این فلسطین پایدار درود فرستاد.

ابومرزوق گفت: درود و سلام بر هر کودک و خانواده ای که شهیدانی را نثار سرزمین خود کرد و درود بر کسانی که در کنار فلسطین بوده اند .

وی با بیان اینکه بسیار از کشورها کوشیدند تا تجاوزات رژیم صهیونیستی را توجیه کنند، تصریح کرد: آنها فکر می کردند که رژیم صهیونیستی در این جدال پیروز خواهد شد ، اما امت اسلامی با مردم فلسطین ابراز همدردی و انزجار خود از اسرائیل را اعلام کردند و در نتیجه این حمایت ها اسرائیل شکست خورد و حتی کشورهای اروپایی نیز پذیرفتند اسرائیل یک تجاوزگر است.

ابومرزوق گفت: آنها با تلاش های متعدد و بهانه های مربوط به بازسازی غزه به میدان آمده اند اما در این کار نیز شکست خواهند خورد.

وی افزود: ملت فلسطین علیه هر گونه تجاوز با اقتدار ایستادگی خواهد کرد، ما از قدیمی ترین گروههایی بوده ایم که همواره آشتی را دنبال کرده ایم امروز زمان آن رسیده که گروه های مبارز کنار هم قرار گیرند و برای تحقق حقوق خود بدون داشتن هیچ امتیازی به پیش روند.

نایب رئیس دفتر سیاسی حماس گفت: ما هرگز هیچ پیش شرطی برای مقابله با رژیم صهیونیستی را نمی پذیریم و برنامه ای که امروز در دستور کار خود داریم برنامه مقاومت است اگر از آتش بس حمایت می کنیم در جهت آمادگی بیشتر برای بازگرداندن حقوق ملت است.

وی در خصوص بازسازی غزه نیز گفت: آنچه امروز باید به آن توجه کنیم آن است که این حق طبیعی مردم فلسطین است که به خانه های خود بازگردند و حقوق از دست رفته اشان را بازیابند.

ابومرزوق با تشکر از برگزاری کنفرانس تهران گفت: مردم ایران همواره در کنار جنبش مقاومت بوده اند و ما از همه کسانی که در کنار ملت ما بوده اند متشکریم.