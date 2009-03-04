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۱۴ اسفند ۱۳۸۷، ۱۵:۵۰

برای نخستین بار در کشور؛

زنان روستایی در تایباد در فراگیری آموزشهای امدادی پیشتاز شدند

زنان روستایی در تایباد در فراگیری آموزشهای امدادی پیشتاز شدند

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس جمعیت هلال احمر تایباد گفت: برای نخستین بار در کشور زنان یک روستای این شهرستان مرزی در زمینه فراگیری آموزشهای امداد و نجات و امور خانواده پیشتاز شدند.

محمد ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در تایباد افزود: زنان روستای شهید بهشتی تایباد در اجرای طرح امداد روستایی علاقمندی خود را برای شرکت در کلاسهای آموزش امداد و نجات، ایدز، ترک اعتیاد و بهداشت خانواده به صورت خود جوش اعلام کردند.

رئیس جمعیت هلال احمر تایباد گفت: در اولین گام60 نفر از زنان این روستا آموزشهای مذکور را فراگرفته و در گام بعدی 60 نفر دیگر از زنان ثبت نام کردند.

ابراهیمی اظهار داشت: به دلیل علاقمندی و پیشتازی زنان روستای شهید بهشتی کار آموزش امداد و نجات همچنان ادامه دارد.

وی گفت: در اجرای این طرح دهیار روستا نقش اساسی داشته و باید به صورت الگوی کشوری از آن بهره گرفت.

ابراهیمی با بیان اینکه دهیاران رابطان امداد هلال احمر در روستاها هستند، اظهار داشت: روستای شهید بهشتی در 72 کیلومتری شمال تایباد واقع شده و 400 خانوار جمعیت دارد.

کد مطلب 843512

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