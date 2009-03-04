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۱۴ اسفند ۱۳۸۷، ۱۴:۱۶

پایان جشنواره عدالت و امید با حضور رئیس جمهوری

پایان جشنواره عدالت و امید با حضور رئیس جمهوری

مراسم پایانی نخستین جشنواره عدالت و امید با حضور محمود احمدی‌نژاد و جمعی از مسئولان و هنرمندان روز جمعه 16 اسفندماه در تالار وحدت برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، جشنواره عدالت و امید پس از چهار روز برگزاری در رشته‌های نمایش، تجسمی و سرود و نغمه با مضامین معنوی درباره عدات و امید ساعت 18:45 روز جمعه به کار خود پایان می‌دهد و برگزیدگان آن معرفی خواهند شد.

بخش سرود و نغمه جشنواره امروز چهارشنبه 14 اسفند با اجرای پنج گروه پایان می‌یابد و در بخش نمایش در آخرین روز نمایش "شبح شرقی" کار مجید واحدی‌زاده ساعت 20 در تالار اصلی، "عدالتخانه" حمیدرضا آذرنگ ساعت 30/20 و 18 در تالار سایه، "روزی که هوا برفی است" سیدجواد طاهری ساعت 17 و 20 در کارگاه نمایش، "نامه‌ای دیگر" حسن سبحانی مینایی ساعت 15:30 و 19 در خانه نمایش و "کوچه عاشقی" نصرالله قادری ساعت 19 در تالار سنگلج اجرا می‌شود.

نمایشگاه آثار تجسمی جشنواره نیز در رشته‌های نقاشی، عکس، پوستر و کاریکاتور در موزه هنرهای معاصر تهران و مرکز فرهنگی هنری انقلاب اسلامی میزبان علاقمندان است.

کد مطلب 843514

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