پایان جشنواره عدالت و امید با حضور رئیس جمهوری

به گزارش خبرگزاری مهر، جشنواره عدالت و امید پس از چهار روز برگزاری در رشته‌های نمایش، تجسمی و سرود و نغمه با مضامین معنوی درباره عدات و امید ساعت 18:45 روز جمعه به کار خود پایان می‌دهد و برگزیدگان آن معرفی خواهند شد.

بخش سرود و نغمه جشنواره امروز چهارشنبه 14 اسفند با اجرای پنج گروه پایان می‌یابد و در بخش نمایش در آخرین روز نمایش "شبح شرقی" کار مجید واحدی‌زاده ساعت 20 در تالار اصلی، "عدالتخانه" حمیدرضا آذرنگ ساعت 30/20 و 18 در تالار سایه، "روزی که هوا برفی است" سیدجواد طاهری ساعت 17 و 20 در کارگاه نمایش، "نامه‌ای دیگر" حسن سبحانی مینایی ساعت 15:30 و 19 در خانه نمایش و "کوچه عاشقی" نصرالله قادری ساعت 19 در تالار سنگلج اجرا می‌شود.

نمایشگاه آثار تجسمی جشنواره نیز در رشته‌های نقاشی، عکس، پوستر و کاریکاتور در موزه هنرهای معاصر تهران و مرکز فرهنگی هنری انقلاب اسلامی میزبان علاقمندان است.