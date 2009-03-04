  1. استانها
  2. قزوین
۱۴ اسفند ۱۳۸۷، ۱۵:۴۱

صدور پروانه ساختمانی در قزوین 30 درصد کاهش یافت

قزوین - خبرگزاری مهر: معاون شهرسازی و معماری شهرداری قزوین گفت: با توجه به کاهش میزان ساخت و ساز برای اجرای طرحهای عمرانی شهرداری در سال آینده باید به فکر منابع جدید مالی باشیم.

مسعود نصرتی معاون شهرسازی و معماری شهرداری قزوین در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین گفت: تا پایان  دیماه سال گذشته  یک هزارو 371 مورد پروانه ساختمانی صادر شد که این میزان در مدت مشابه در سال جاری به 885 مورد رسید که 30 درصد کاهش داشته است.

نصرتی علت اصلی کاهش صدور پروانه را بحران اقتصادی جهانی و اجرای طرح مسکن مهر ذکر کرد و افزود: 40 درصد درآمد شهرداریها از محل صدور پروانه ساختمانی تامین می شود که با حذف این درآمد بسیاری از طرحها و برنامه های عمرانی و خدمات شهری تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری قزوین همچنین یادآور شد: با توجه به رکود ایجاد شده در سال آینده طرحهای عمرانی شهرداری را متناسب با درآمدهای شهرداری تعریف و اجرا خواهیم کرد و با تو.جه به پیش بینی ادامه رکود تا سال آینده به دنبال منابع درآمدی  جدید برای کاهش هزینه ها خواهیم بود.

این مقام مسئول تزریق نقدینگی به بازار مسکن را از راههای کوتاه مدت برای حل مشکل ساخت و ساز و رونق بخشیدن به این بخش عنوان کرد و گفت: صنعت ساختمان در چرخه اقتصاد کشور بسیار تاثیر گذار است و به نظر می رسد با ارائه تسهیلات بانکی بتوان به افزایش ساخت و ساز در کشور کمک کرد.

نصرتی گفت: طرح مسکن مهر در چهار شهر استان اجرا خواهد شد که انتظار می رود با آغاز عملیات اجرای مسکن مهر در شهر محمدیه که بیش از 15 هزار واحد خواهد بود ساخت و ساز در قزوین از رکود خارج شود.

کد مطلب 843515

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها