صدور پروانه ساختمانی در قزوین 30 درصد کاهش یافت

مسعود نصرتی معاون شهرسازی و معماری شهرداری قزوین در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین گفت: تا پایان دیماه سال گذشته یک هزارو 371 مورد پروانه ساختمانی صادر شد که این میزان در مدت مشابه در سال جاری به 885 مورد رسید که 30 درصد کاهش داشته است.

نصرتی علت اصلی کاهش صدور پروانه را بحران اقتصادی جهانی و اجرای طرح مسکن مهر ذکر کرد و افزود: 40 درصد درآمد شهرداریها از محل صدور پروانه ساختمانی تامین می شود که با حذف این درآمد بسیاری از طرحها و برنامه های عمرانی و خدمات شهری تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری قزوین همچنین یادآور شد: با توجه به رکود ایجاد شده در سال آینده طرحهای عمرانی شهرداری را متناسب با درآمدهای شهرداری تعریف و اجرا خواهیم کرد و با تو.جه به پیش بینی ادامه رکود تا سال آینده به دنبال منابع درآمدی جدید برای کاهش هزینه ها خواهیم بود.

این مقام مسئول تزریق نقدینگی به بازار مسکن را از راههای کوتاه مدت برای حل مشکل ساخت و ساز و رونق بخشیدن به این بخش عنوان کرد و گفت: صنعت ساختمان در چرخه اقتصاد کشور بسیار تاثیر گذار است و به نظر می رسد با ارائه تسهیلات بانکی بتوان به افزایش ساخت و ساز در کشور کمک کرد.

نصرتی گفت: طرح مسکن مهر در چهار شهر استان اجرا خواهد شد که انتظار می رود با آغاز عملیات اجرای مسکن مهر در شهر محمدیه که بیش از 15 هزار واحد خواهد بود ساخت و ساز در قزوین از رکود خارج شود.