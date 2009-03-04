اعزام 4500 بسیجی خراسان جنوبی به مناطق عملیاتی جنوب کشور

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، علی قاسمی پیش از ظهر امروز در نشست خبری با خبرنگاران با بیان اینکه اعزام این کاروانها از 15 اسفند سال جاری آغاز و تا 18 فروردین سال 88 ادامه دارد، افزود: نخستین کاروان اعزامی بسیجیان گردان امام حسین (ع) و دومین کاروان نیز بسیج دانشجویی استان است.
وی با اشاره به اینکه سهمیه استان در سال جاری نسبت به سال گذشته برای اعزام کاروان به مناطق جنگی دو برابر شده است، تصریح کرد: سپاه بیرجند 800 نفر، قاین 800 نفر، فردوس 400 نفر، نهبندان 250 نفر، سربیشه و سرایان هر کدام 160 نفر، بسیج دانشجویی یک هزار و 200 نفر، بسیج طلاب 40 نفر، ادارات 80 نفر، ورزشکاران 80 نفر و تیپ انصارالرضا(ع) نیز 400 نفر سهمیه اعزامی به این مناطق را دارند.
به گفته وی بهزیستی 120 نفر، کمیته امداد 80 نفر، هلالاحمر 80 نفر، جهاد کشاورزی 80 نفر، بنیاد شهید 230 نفر و سازمان آموزش و پرورش نیز بین 800 تا یک هزار دانشآموز را در قالب کاروانهای راهیان نور به جنوب کشور اعزام میکنند.
وی با اشاره به اینکه در سال جاری انسجام مناسبی در مناطق عملیاتی بین کاروانها به وجود آمده است و راویان نیز توجیه تر هستند، خاطر نشان کرد: در طول مسیر اعزام کاروانها برنامههای فرهنگی شامل نماهنگ و سخنرانی توسط 60 راوی انجام میشود.
قاسمی اعتبار دریافت شده از بسیجیان را برای اعزام بین 20 تا 30 هزار تومان ذکر کرد و افزود: میانگین هزینه سفر برای هر نفر در کاروان های راهیان نور 100 هزار تومان است.
مسئول ستاد راهیان نور سپاه انصارالرضا(ع) خراسان جنوبی تصریح کرد: این برنامه اعتبار دولتی ندارد و خیران، بازاری ها، بخش خصوصی و دیگر نهادها بودجه اعزام کاروانها را تامین می کنند.
قاسمی گرایش جوانان به مناطق عملیاتی، اثر بخش بودن مناطق از جمله اثرات فرهنگی، حماسی و معنوی، آشنا کردن نسل جوان با ارزشهای دفاع مقدس و افتخارات و عزتمندی حاصل از تلاش رزمندگان در طول هشت سال جنگ تحمیلی و تداوم راه شهدا و جانبازان را از جمله اهداف اعزام کاروانهای راهیان نور به مناطق عملیاتی در جنوب کشور عنوان کرد.
مسئول ستاد راهیان نور سپاه انصارالرضا(ع) خراسان جنوبی در پایان بازدید از یادمانها، تشریح عملیاتها و بازدید از نمایشگاهها را از جمله برنامههای ارائه شده در این مناطق به بازدیدکنندگان برشمرد و یادآور شد: سپاه توان اعزام همه مردم به مناطق هشت ساله دفاع مقدس را ندارد و امیدواریم که این زمینه در سالهای آینده فراهم شود.
نظر شما