طرح تحول اقتصادی حرکت به سوی رقابتی کردن فضای کسب و کار است

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، سید مسعود میرکاظمی در جمع کارکنان و اعضای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن آذربایجان غربی که در حاشیه سفر هیئت دولت به این استان انجام گرفت با بیان این مطلب افزود: پررنگ تر شدن حضور واحدهای تولیدی کشور در بازارهای جهانی در گرو ایجاد فضای رقابتی در داخل است.

وی با بیان اینکه در سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه بر رقابتی تر کردن فضای تولیدی کشور تاکید شده است، اظهار داشت: به دلیل اینکه در اصل 44 قانون اساسی نیز بر این امر تاکید شده است، برای تحقق آن نیاز به تعامل دستگاه ها اجرایی و بخش خصوصی و مجلس شورای اسلامی است.

میرکاظمی تصریح کرد: فضای رقابتی علاوه بر ایجاد امکان حمایت دولتی از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، امکان انحصار را از بعضی تولیدکنندگان می گیرد.

وی با بیان اینکه شکل حمایت های دولت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان صحیح نیست، تصریح کرد: دولت نیز به این نتیجه رسیده است که حمایت ها در دراز مدت جوابگو نخواهد بود و باید در نحوه این حمایتهای اصلاحاتی انجام گیرد.

وزیر بازرگانی خاطر نشان کرد: یارانه ها نیز به دلیل عدم بکارگیری خوب منابع به هدف خود نمی رسند و نه تنها خریداران و مصرف کنندگان بلکه تولیدکننگان نیز سودی نمی برند.

رئیس اتاق بازرگانی آذربایجان غربی نیز در این نشست با بیان اینکه 68 درصد واحدهای تولیدی استان در حال ورشکستگی هستند، اضافه کرد: 2 کارخانه تولید و بسته بندی آب معدنی استان نیز تعطیل شده اند.

حسن انتظار عدم تحقق مالیات بر ارزش افزوده توسط مصرف کنندگان را عامل اصلی ورشکستگی واحدهای تولیدی استان دانست.

وی در ادامه با اشاره به اینکه گمرک ارومیه توسط 11 نهاد و ارگان اداره می شود، تصریح کرد: متولی خاصی در این خصوص وجود ندارد و عدم همکاری این ارگانها با صادرکنندگان باعث پایین آمدن بازدهی گمرک شده است.

انتظار با بیان اینکه روزانه یک هزار کامیون در مرز ابراهیم خلیل منتظر بارگیری هستند، افزود: این در حالی است که فقط 45 کامیون روزانه در امر صادرات فعال هستند.

رئیس اتاق بازرگانی استان خاطرنشان کرد: صادرات واحدهای تولیدی استان به جای صدور از مرزهای خود استان از سایر نقاط کشور صادر می شود و این امر باعث لطمه خوردن اقتصاد استان می شود.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان میوه و تره بار آذربایجان غربی نیز در این نشست گفت: درآمد حاصل از واردات و هزینه های گمرکی میوه و تره بار باید به امرات کشاورزان هزینه شوند چرا که با واردات این محصولات کشاورزان در خطر هستند.

مصطفی حدودی آذر در ادامه اظهار داشت: اگر روند حذف یارانه های نهاده های کشاورزی ادامه یابد، محصولات تولیدی با قیمت تمام شده جدید قابلیت رقابت پذیری در بازارهای هدف را که به سختی به دست آمده است، از دست خواهند داد.

وی با بیان اینکه 35 هزار تن کنسانتره سیب در سرخانه های استان دپو شده است، افزود: بازاری برای فروش این کنسانتره ها وجود ندارد.

وزیر بازرگانی در ادامه برنامه های خود به شهرستان نقده برای حضور در شورای اداری این شهرستان سفر کرد.