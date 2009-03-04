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۱۴ اسفند ۱۳۸۷، ۱۶:۳۹

تعامل بیشتر برای ارئه سود سهام عدالت در نوشهر ضروری است

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت تعاونی سهام عدالت نوشهر خواستار تعامل و همکاری بیشتر بخش های مختلف از جمله بانک ها برای ارائه سود سهام عدالت شد.

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا خزایی ظهر چهارشنبه در جلسه سهام عدالت شهرستان در فرمانداری افزود: پنج هزار و 606 نفر در مرحله اول واجد شرایط دریافت سود سهام در این شهرستان شناسایی شدند.

وی اظهار داشت: از این شمار تاکنون برگه سود سهام عدالت بین چهار هزار و 984 نفر مشمول توزیع شد.

وی خاطر نشان کرد: شعب بانک کشاورزی برای پرداخت سود سهام عدالت به متقاضیان این شهرستان انتخاب شده است.

ماشاالله لهراسبی، رئیس شعبه مرکزی بانک کشاورزی نوشهر گفت: تاکنون سود سهام درصد بالایی از واجدین شرایط مرحله اول این طرح از طریق این شعبه پرداخت شد.

وی اظهار داشت: تاکنون پنج هزار و 409 نفر در مدت تعیین شده برای تکمیل فرمهای مربوطه، دریافت کارت الکترونیک و سود سهام عدالت شعبات بانک کشاورزی مراجعه کردند.

محمد معصومی، معاون فرماندار نوشهر گفت: در مجموع 46 هزار نفر در چهار مرحله برای دریافت سهام عدالت در این شهرستان شناسایی شدند.

وی از تلاشهای متولیان و بخش های مختلف در اجرای این طرح در شهرستان قدردانی کرد.


 

کد مطلب 843522

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