تعامل بیشتر برای ارئه سود سهام عدالت در نوشهر ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا خزایی ظهر چهارشنبه در جلسه سهام عدالت شهرستان در فرمانداری افزود: پنج هزار و 606 نفر در مرحله اول واجد شرایط دریافت سود سهام در این شهرستان شناسایی شدند.

وی اظهار داشت: از این شمار تاکنون برگه سود سهام عدالت بین چهار هزار و 984 نفر مشمول توزیع شد.

وی خاطر نشان کرد: شعب بانک کشاورزی برای پرداخت سود سهام عدالت به متقاضیان این شهرستان انتخاب شده است.

ماشاالله لهراسبی، رئیس شعبه مرکزی بانک کشاورزی نوشهر گفت: تاکنون سود سهام درصد بالایی از واجدین شرایط مرحله اول این طرح از طریق این شعبه پرداخت شد.

وی اظهار داشت: تاکنون پنج هزار و 409 نفر در مدت تعیین شده برای تکمیل فرمهای مربوطه، دریافت کارت الکترونیک و سود سهام عدالت شعبات بانک کشاورزی مراجعه کردند.

محمد معصومی، معاون فرماندار نوشهر گفت: در مجموع 46 هزار نفر در چهار مرحله برای دریافت سهام عدالت در این شهرستان شناسایی شدند.

وی از تلاشهای متولیان و بخش های مختلف در اجرای این طرح در شهرستان قدردانی کرد.



