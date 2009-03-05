نداشتن خوابگاه خراسان شمالی را از میزبانی رقابتهای کشوری محروم کرد

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، این معضل موجب شده خراسان شمالی نتواند به عنوان میزبان رقابتهای قهرمانی کشور در رشته های مختلف به خصوص رشته های ورزشی که استعداد خوبی در آن دارد، پیشقدم شود.

بر این اساس استان خراسان شمالی با گذشت چهار سال صرفا توانست میزبان مسابقات منطقه ای یا رقابتهایی مانند شطرنج باشد که ورزشکاران کمتری دارد.

در استان خراسان شمالی به خصوص بجنورد مرکز استان خراسان شمالی کمتر از 200 تخت اقامتی وجود دارد و این میزان تخت مهمانپذیر و هتل برای برگزاری رقابتهای کشوری که حداقل 300 ورزشکار، مربی و هیئت همراه دارند، کافی نیست.

تنها خوابگاه در دست احداث استان همچنان نیمه کاره است

این در حالیست که تنها خوابگاه ورزشکاران این استان که از سال گذشته در دست اجرا قرار گرفته همچنان نیمه کاره است.

رئیس هیات کشتی استان خراسان شمالی می گوید: این استان استعداد خوبی برای رقابتهای قهرمانی کشور به خصوص در بخش کشتی دارد و می تواند میزبان خوبی باشد.

حسین جعفر زاده گفت: متاسفانه نبود خوابگاه مناسب اقامتی برای ورزشکاران میهمان، موجب شده تا ما میزبان رقابتهای منطقه ای با ورزشکاران محدود باشیم.

وی خاطرنشان کرد: برای رقابتهای قهرمانی حداقل 300 تخت اقامتی نیاز داریم که تنها هتل مناسب مرکز استان گنجایش 180 نفر را دارد.

وی افزود: خوابگاه ساماندهی شده هیئت کشتی نیز برای میزبانی رقابتهای قهرمانی کشور مناسب نیست و ما به ناچار میزبان رقابتهای منطقه ای می شویم.

خوابگاه مناسب در منطقه "تخته ارکان" ساخته خواهد شد

معاون توسعه اماکن ورزشی اداره کل تربیت بدنی خراسان شمالی ضمن تایید این گزارش گفت: خوابگاه مناسب برای ورزشکاران در منطقه تخته ارکان بجنورد در دست ساخت قرار دارد.

احمد وکیلی افزود: این خوابگاه تا نیمه اول سال آینده به بهره برداری می رسد و با افتتاح آن استان برای اقامت ورزشکاران جهت برگزاری رقابتهای برون و درون استانی مشکلی نخواهد داشت.