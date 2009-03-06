  1. استانها
  2. اردبیل
۱۶ اسفند ۱۳۸۷، ۱۵:۳۴

ترازوی اصناف و کسبه اردبیل کنترل شد

اردبیل - خبرگزاری مهر: معاون اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان اردبیل از بازرسی و کنترل ترازوی اصناف و کسبه استان به منظور کنترل بازار شب عید خبر داد.

رحمان احمد زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در اردبیل اظهار داشت: این طرح به منظور جلوگیری از برخی سوء ‌استفاده‌ها و تخلف در توزین کالاها اعمال می شود.

وی اضافه کرد: در این طرح با کنترل دقیق اوزان و مقیاسهای اصناف و کسبه اردبیل، درستی و صحت سنجش ترازوها مشخص و برچسب‌های تائید این سازمان را دریافت می کنند.

معاون اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان افزود: اما در صورتی که با کنترل خطایی در توزین این ترازوها مشاهده شود، وسایل توزین به منظور تعمیر و بررسی مجدد به اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی منتقل و نسبت به رفع معایب و ایرادات آن اقدام می شود.

وی با بیان اینکه این طرح همه سالانه و به منظور کنترل تخلفات اصناف و کسبه در ایام منتهی به شب عید انجام می گیرد، ابراز داشت: جلب اطمینان مشتری از مهمترین خواسته دولت و مردم می باشد که باید اصناف نیز با صداقت نسبت به تحقق آن تلاش کنند.

احمدزاده در پایان با اشاره به اینکه با متخلفان کم فروش به شدت و از طریق مراجع قانونی برخورد خواهد شد از تمام اصناف و کسبه استان خواست که همواره با کنترل وسایل توزین خود از صحت کارکرد آنها اطمینان حاصل نمایند.

کد مطلب 843524

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه