سازمان حج 10 اولویت بانک ملت را برای تشرف به عمره دعوت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، این عده از روز شنبه هفدهم اسفند ماه به مدت یک هفته می توانند در سراسر کشور به گروههای عمره اعزامی در فروردین، اردیبهشت و خرداد 88 که جای خالی دارند مراجعه و نامنویسی کنند.

سازمان حج و زیارت تاکید کرده است که این افراد فقط باید در گروههای اعزامی در بهار سال آینده پذیرش شوند و فراخوان آنان برای ماههای تابستان اعتبار ندارد.

دارندگان این اسناد به دلیل آنکه در ابتدای فراخوان به بانک به آنان تاکید شده همراه با خانواده در یک گروه ثبت نام کنند نمی توانند از آیین نامه تبعیت استفاده کرده و فرد دیگری را همراه داشته باشند.

پیش از این سازمان حج و زیارت از تمامی متولدین سال 1307 و قبل از آن که سند بانک ملت برای تشرف به عمره در دست دارند خواسته بود که به گروههای عمره مراجعه کنند.