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۱۴ اسفند ۱۳۸۷، ۱۴:۳۳

"اصفهان در نهضت امام خمینی (ره)" منتشر می‌شود

دفتر مطالعات و ادبیات پایداری حوزه هنری استان اصفهان مجموعه "اصفهان در نهضت امام‌ خمینی (ره)" را به مناسبت سی‌امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی منتشر می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی محمدی مدیر دفتر مطالعات و ادبیات پایداری حوزه هنری استان اصفهان، ضمن اعلام این خبر گفت: این مجموعه به بررسی نقش اصفهان در پیروزی انقلاب اسلامی می‌پردازد و شامل خاطرات 20 مبارز انقلابی اصفهان در دهه‌های 40 و 50 است که در حال حاضر، مشغول جمع‌آوری و تدوین آن‌ها هستیم.

وی با اشاره به مبارزه فرهنگی مردم اصفهان در دوران انقلاب اسلامی افزود: شهر اصفهان در دوران قبل از انقلاب، بیشترین صدمات و تخریب‌های فرهنگی را تحمل کرد اما مردم این شهر، به خوبی از اعتقادات خود دفاع کردند.

کتاب "اصفهان در نهضت امام‌خمینی(ره)" پس از پایان گردآوری و تنظیم خاطرات، بزودی توسط حوزه هنری استان اصفهان منتشر می شود.

کد مطلب 843527

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