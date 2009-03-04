به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی محمدی مدیر دفتر مطالعات و ادبیات پایداری حوزه هنری استان اصفهان، ضمن اعلام این خبر گفت: این مجموعه به بررسی نقش اصفهان در پیروزی انقلاب اسلامی میپردازد و شامل خاطرات 20 مبارز انقلابی اصفهان در دهههای 40 و 50 است که در حال حاضر، مشغول جمعآوری و تدوین آنها هستیم.
وی با اشاره به مبارزه فرهنگی مردم اصفهان در دوران انقلاب اسلامی افزود: شهر اصفهان در دوران قبل از انقلاب، بیشترین صدمات و تخریبهای فرهنگی را تحمل کرد اما مردم این شهر، به خوبی از اعتقادات خود دفاع کردند.
کتاب "اصفهان در نهضت امامخمینی(ره)" پس از پایان گردآوری و تنظیم خاطرات، بزودی توسط حوزه هنری استان اصفهان منتشر می شود.
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