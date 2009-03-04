  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۴ اسفند ۱۳۸۷، ۱۴:۱۵

مهدی رجب زاده به تیم فوتبال پرسپولیس پیوست / احتمال جایگزینی دی کارمو

مهدی رجب زاده به تیم فوتبال پرسپولیس پیوست / احتمال جایگزینی دی کارمو

هافبک پیشین تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان و الظفره امارات به تیم فوتبال پرسپولیس تهران پیوست.

به گزارش خبرنگار مهر، مسئولان باشگاه پرسپولیس از مدتها پیش رایزنی هایی را با مهدی رجب زاده آغاز کرده بودند تا بتوانند وی را برای لیگ قهرمانان آسیا به خدمت بگیرند.

در همین راستا مذاکرات این دو به نتیجه رسید و قرارداد رسمی رجب زاده طی روزهای آینده به ثبت خواهد رسید. رجب زاده تنها در رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا برای پرسپولیس به میدان خواهد رفت.

مسئولان باشگاه پرسپولیس در تلاشند تا بتوانند نام رجب زاده را به جای دی کارمو به فدراسیون فوتبال ارائه کنند. قرار است فدراسیون هفته آینده در مورد این درخواست باشگاه پرسپولیس تصمیم گیری کند.

کد مطلب 843528

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها