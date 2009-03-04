مهدی رجب زاده به تیم فوتبال پرسپولیس پیوست / احتمال جایگزینی دی کارمو

به گزارش خبرنگار مهر، مسئولان باشگاه پرسپولیس از مدتها پیش رایزنی هایی را با مهدی رجب زاده آغاز کرده بودند تا بتوانند وی را برای لیگ قهرمانان آسیا به خدمت بگیرند.

در همین راستا مذاکرات این دو به نتیجه رسید و قرارداد رسمی رجب زاده طی روزهای آینده به ثبت خواهد رسید. رجب زاده تنها در رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا برای پرسپولیس به میدان خواهد رفت.

مسئولان باشگاه پرسپولیس در تلاشند تا بتوانند نام رجب زاده را به جای دی کارمو به فدراسیون فوتبال ارائه کنند. قرار است فدراسیون هفته آینده در مورد این درخواست باشگاه پرسپولیس تصمیم گیری کند.