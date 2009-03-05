به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس ولی آذروش افزود: با توجه به آلودگی هوا و آلودگی صوتی در پایانه ها، توسعه فضای سبز این مراکز علاوه بر بهبود شرایط زیست محیطی در تلطیف روحیه مسافران و انبساط خاطر ایشان موثر خواهد بود.

آذروش ارائه خدمات مطلوب به مسافران و تامین آرامش و آسایش ایشان از طریق ایجاد فضایی آرام و دلپذیر برای مراجعان به پایانه ها را از جمله اهداف مدیریت شهری در حوزه حمل و نقل برشمرد و گفت: سالانه 70 میلیون مسافر وارد پایانه های تهران شده یا از آنها خارج می شوند و این رقم که با تعداد کل جمعیت کشور برابری می کند به توجه ویژه نیاز دارد.

مدیرعامل سازمان پایانه ها و پارک سوارهای شهرداری تهران با اشاره به آمادگی کامل این سازمان به منظور ارائه خدمات به 3.5 میلیون مسافر نوروزی پایانه های پایتخت، تصریح کرد: به این منظور برنامه ریزی های لازم جهت انجام سفر آرام و ایمن خانواده ها با اتوبوس پیش بینی شده است.

آذروش با اشاره به اقدامات به عمل آمده جهت نگهداری و بهبود وضع موجود به منظور حداکثر استفاده و بهره وری کامل از ظرفیت پایانه ها خاطر نشان کرد: رویکرد موجود در طرحهای پیش بینی شده بر اساس پروژه های زمانبندی شده و بر مبنای برنامه ریزی های دقیق علمی استوار است.

وی با بیان اینکه بهره وری از پایانه بزرگ شرق و پایانه جنوب شرق، توسعه پایانه های موجود و احداث 15 پایانه نیمه متمرکز از جمله برنامه های پنج ساله این سازمان به شمار می آید، اظهار کرد: ظرف پنج سال آینده مساحت، پایانه های موجود 100 درصد افزایش خواهد یافت.

مدیرعامل سازمان پایانه ها و پارک سوارهای شهرداری تهران از پایانه بزرگ شرق به عنوان اولیه پایانه هوشمند کشور نام برد و تصریح کرد: این پایانه در دست ساخت بزرگترین، مجهزترین و پیشرفته ترین پایانه مسافربری کشور خواهد بود که با توجه به خدمات رسانی به 100 تا 150 هزار مسافر در روز، از ورود پنج هزار دستگاه اتوبوس و سواری به داخل شهر جلوگیری می کند.