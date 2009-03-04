طرح ویژه نظارتی نوروز توسط اداره بازرگانی در کرج اجرا می شود

سید قاسم گل گواهی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: در اجرای طرح نظارتی ویژه نوروز که همزمان با کل کشور اجرا می شود هدف تنظیم بازار در آستانه سال جدید همزمان با افزایش خرید از سوی مردم است.

وی افزود: این طرح نظارتی بر روی تمامی واحدای صنفی عمده فروشی و خرده فروشی، میادین بار، دفاتر هواپیمایی، شرکتهای حمل و نقل درون شهری و برون شهری، رستورانهای بین راهی، تالارها، هتلها، مهمانسراها، نمایشگاههای فروش بهاره و عرضه مستقیم کالا، غرفه های سیار عرضه میوه نظارت دارد.

این مسئول خاطرنشان کرد: اقداماتی نظیر خرید پرتقال و سیب به مقدار کافی صورت گرفته است و درحال حاضر این اقلام در سردخانه ها برای عرضه در شب عید موجود است.

گل گواهی از هماهنگیهای صورت گرفته توسط اداره بازرگانی با ادارات دامپزشکی، تعزیرات، تاکسی رانی، سازمان گردشگری و اصناف کرج نیز برای اجرای طرح نظارتی نوروز خبر داد.

وی عنوان کرد : شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف و بیان شکایات می توانند با ستاد خبری 134 تماس بگیرند.