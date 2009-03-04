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۱۴ اسفند ۱۳۸۷، ۱۷:۳۵

رشد 50 درصدی نمایشگاه فروش بهاره مشهد

رشد 50 درصدی نمایشگاه فروش بهاره مشهد

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیر عامل نمایشگاه بین المللی مشهد با اشاره به حضور 750 غرفه دار در نمایشگاه فروش بهاره امسال گفت: نمایشگاه امسال نسبت به سال گذشته رشد 50 درصدی دارد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سید محمد سیدی ظهر امروز در نشستی خبری در محل نمایشگاه بین المللی مشهد افزود: نمایشگاه فروش بهاره در فضایی به مساحت 20 هزار متر مربع و با مشارکت 750 غرفه دار گشایش می یابد.

مدیر عامل نمایشگاه بین المللی مشهد تصریح کرد: نمایشگاه امسال نسبت به سال گذشته رشد 50 درصدی دارد و پیش بینی می شود که 400 هزار نفر در طول 10 روز از نمایشگاه بازدید نمایند.

سید محمد سیدی اظهار داشت: در این نمایشگاه مایحتاج عمومی مردم از قبیل انواع البسه و پوشاک ، منسوجات، کیف و کفش ، مواد غذایی ، مواد پروتئینی ، میوه و لوازم خانگی عرضه می شود.

سیدی خاطر نشان کرد: در این دوره تلاش شده بیشتر غرفه دارانی پذیرفته شوند که تولید کننده هستند زیرا این روند باعث می شود کالا با قیمت مناسب تر ، کیفیت بیشتر و بدون واسطه به دست مصرف کننده برسد.

وی، شعار امسال نمایشگاه را تکریم بازدید کننده عنوان و تصریح کرد: در این دوره به دنبال ارتقای کیفیت نمایشگاه و جلب اعتماد هر چه بیشتر مصرف کننده به بازارهای الگویی هستیم.

مدیرعامل نمایشگاه بین المللی مشهد بیان کرد: برگزاری این نمایشگاه و عرضه مستقیم کالا از تولید کننده به مصرف کننده نقش مهمی در جلوگیری از افزایش قیمتها ، کنترل و تنظیم بازار ایفا می نماید.

وی افزود: بیست و یکمین نمایشگاه فروش بهاره در ایام غیر تعطیل از ساعت 16 الی 22 و در روزهای تعطیل از ساعت 10 تا 22 پذیرای علاقه مندان است.

بیست و یکمین دوره نمایشگاه عرضه مستقیم کالا (فروش بهاره) از 16 لغایت 25 اسفندماه جاری در نمایشگاه بین المللی مشهد برپا می شود.

کد مطلب 843532

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