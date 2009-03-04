رشد 50 درصدی نمایشگاه فروش بهاره مشهد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سید محمد سیدی ظهر امروز در نشستی خبری در محل نمایشگاه بین المللی مشهد افزود: نمایشگاه فروش بهاره در فضایی به مساحت 20 هزار متر مربع و با مشارکت 750 غرفه دار گشایش می یابد.

مدیر عامل نمایشگاه بین المللی مشهد تصریح کرد: نمایشگاه امسال نسبت به سال گذشته رشد 50 درصدی دارد و پیش بینی می شود که 400 هزار نفر در طول 10 روز از نمایشگاه بازدید نمایند.

سید محمد سیدی اظهار داشت: در این نمایشگاه مایحتاج عمومی مردم از قبیل انواع البسه و پوشاک ، منسوجات، کیف و کفش ، مواد غذایی ، مواد پروتئینی ، میوه و لوازم خانگی عرضه می شود.

سیدی خاطر نشان کرد: در این دوره تلاش شده بیشتر غرفه دارانی پذیرفته شوند که تولید کننده هستند زیرا این روند باعث می شود کالا با قیمت مناسب تر ، کیفیت بیشتر و بدون واسطه به دست مصرف کننده برسد.

وی، شعار امسال نمایشگاه را تکریم بازدید کننده عنوان و تصریح کرد: در این دوره به دنبال ارتقای کیفیت نمایشگاه و جلب اعتماد هر چه بیشتر مصرف کننده به بازارهای الگویی هستیم.

مدیرعامل نمایشگاه بین المللی مشهد بیان کرد: برگزاری این نمایشگاه و عرضه مستقیم کالا از تولید کننده به مصرف کننده نقش مهمی در جلوگیری از افزایش قیمتها ، کنترل و تنظیم بازار ایفا می نماید.

وی افزود: بیست و یکمین نمایشگاه فروش بهاره در ایام غیر تعطیل از ساعت 16 الی 22 و در روزهای تعطیل از ساعت 10 تا 22 پذیرای علاقه مندان است.

بیست و یکمین دوره نمایشگاه عرضه مستقیم کالا (فروش بهاره) از 16 لغایت 25 اسفندماه جاری در نمایشگاه بین المللی مشهد برپا می شود.