کارگاه منطقه ای مهارتهای زندگی به بیماران روانی مزمن در زنجان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، مدیر کل بهزیستی استان زنجان در مراسم افتتاح "کار گاه دو روزه آموزش مهارتهای زندگی به بیماران روانی مزمن و خانواده ای آنها" گفت: باید بومی سازی و نهادینه کردن فرهنگ بر حسب آموزه های دینی و فرهنگ اصیل ایرانی توجه نمود .

فردین بلوچی با اشاره به مطلب فوق گفت: صرف هزینه در آموزش سرمایه گذاری پر فایده برای آینده است و در واقع یکی از شاخص های توسعه در هر جامعه ای محسوب می شود.

مدیر کل بهزیستی استان زنجان در حضور پزشکان، روانپزشکان، روانشناسان و کار درمانگان بهزیستی هشت استان گفت: سازمان بهزیستی سازمانی تخصصی است که در جهت ارائه خدمات بهتر نیازمند آموزش به همکاران خود در بخشهای دولتی و غیر دولتی است.

وی خاطر نشان کرد: کارکنان سازمان بهزیستی زمانی خواهند توانست نیازها، معضلات و ناهنجاری های اجتماعی را تشخیص دهند که اطلاعات لازم را در این زمینه را داشته باشند و این مهم میسر نخواهد شد مگر با آموزشهای فردی، گروهی و سازمانی.

محمدی قیداری با اعلام برنامه های کارگاه آموزشی دو روزه در زنجان گفت: در این کار گاه کارشناسان مراکز غیر دولتی استانهای آذر بایجان غربی و شرقی، همدان، اردبیل، کردستان، کرمانشاه ، قزوین و زنجان شرکت دارند.

معاون توانبخشی بهزیستی استان زنجان افزود: مقدمه مهارتهای زندگی و مولفه های ان کلیاتی پیرامون آموزشی مهاذرتهای اجتماعب به بیماران روانی مزمن آموزش مهارتهای حل مسل به بیماران و خانواه های آنها Miliuethrapy و کاربرد ان در مراکز روزانه و شبان روزی مراقبت از بیماران در روز اول توسطدکتر خدا بخشی کولایی تدریس خواهد شد.

وی گفت در روز دوم کارشناسان میزان اسیب وارده بر مارتهای روزمره زندگی در بیماران روانی مزمن آموزش مهارتهای اجتماعی پایه به بیماران و مهارتهای زندگی با سایر بیماران در مرکز را مورد بررسی قرارخواهند داد و در آخر اموزش مهارتهای ابقایی سلامتی به بیماران روانی مزمن را آموخته و آنچه آموخته اند را به پرسش و پاسخ خواهند گذاشت.