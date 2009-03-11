"استعاره" فرهاد ساسانی به بازار کتاب آمد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب "استعاره" تلاشی است در معرفی دیدگاه‌های گوناگون درباره استعاره که در هفت بخش تالیف شده است.

این کتاب دیدگاه‌های استعاره را از سطح ادبی، شعری و هنری صرف خارج می‌کنند و فراگیری آن را در کل نظام زبان و تفکر نشان می‌دهد، از این رو نگاهی غیرمتعارف به مفهوم استعاره دارند که این برداشت سنتی بخشی از ادبیات و بلاغت محسوب می‌شود.

در این کتاب علی محمد حق شناس مقاله‌ای را از ابودیب درباره جرجانی با عنوان "نظریه استعاره" ترجمه کرده و به طبقه بندی استعاره ارسطو نیز اشاره کوتاهی داشته است.



فصل نخست این کتاب به آشنایی کلی با مفهوم استعاره، تاریخچه مطالعات استعاره در ایران و خارج از ایران اختصاص دارد و در فصل دوم تاریخچه‌ مطالعات استعاره در اروپا از زبان اومبرتواکو بیان شده است.

در فصل سوم مقاله‌ای تاثیرگذار بر نظریات معاصر استعاره از مایکل ردی نقل شده است.

نویسنده در فصل چهارم این کتاب نظریه معاصر و تکمیل کننده‌ نظریه ردی از جورج لوکاچ پرداخته است.

فصل پنجم نیز به بررسی آرا جان رابرت تیلر، با نیم نگاهی به گرایش‌های سنتی و رویکرد شناختی لوکاچ به مجاز و استعاره اختصاص دارد.

در فصل ششم کتاب نیز نویسنده نظریات جوئل واینسهایم درباره ارتباط میان فهم و استعاره بررسی و در فصل هفتم نگاه فلسفی ریچارد مورن درباره استعاره را تشریح کرده است.