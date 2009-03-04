توضیحات وزیر نفت درباره مشکل گاز در کشور وفعالیتهای انجام شده

به گزارش خبرنگار مهر، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به سئوال نماینده مردم مرند و جلفا درباره علت قطعی گاز در سال 86 و میزان خسارت وارده به کشور گفت: این سئوال در دستور جلسه مورخ 8 مهر 87 کمیسیون انرژی با حضور وزیر نفت و نماینده سئوالکننده بررسی شد که نوذری گفت به علت سرمای شدید که در سالهای اخیر بیسابقه بوده در کل کشور کمتراز سه – چهار درصد قطعی گاز داشتیم، ولی به علت پراکندگی مناطق قطعی گاز نمود فراوانی پیدا کرد.
نماینده مردم قائمشهر در خانه ملت، با اشاره به ادامه سخنان وزیر نفت گفت: نوذری تاکید داشت از سوی دیگر سه استان شمالی کشور شامل گلستان، مازندران و گیلان که گاز آنها از ترکمنستان تامین میشد به علت قطعی گاز مشکلاتی را متحمل شدند ولی متقابلا نماینده سئوال کننده علت اصلی قطع گاز را سوء مدیریت در توزیع گاز اعلام کرد.
وی افزود: درسال 86 به صورت میانگین حداقل 27 میلیون متر مکعب گاز در روز از ترکمنستان وارد میکردیم که تغذیه اصلی گاز سه استان شمالی کشور به ویژه مازندران و گلستان از گاز وارداتی تامین میشد، وقتی گاز این استانها کاملا قطع شد از سر جمع گاز کشور برای تزریق، تامین و تغذیه گاز این سه استان بصورت طبیعی با افت فشار مواجه شدیم.
ادیانیراد یادآور شد: ازآنجا که تاریخ سئوال قبل از اصلاح آییننامه داخلی است کمیسیون انرژی صرفا به ارایه گزارشی ازهشت مهر ماه سال جاری اکتفا کرد و رای گیری درباره سوال نماینده مرند و جلفا و پاسخهای وزیر انجام نشد، ضمن اینکه نماینده سئوالکننده در آن جلسه از پاسخ نوذری قانع نشد.
محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه امروز را بر عهده داشت، پس ازاستماع گزارش سخنگوی کمیسیون انرژی، متذکر شد: از کمیسیونها درخواست کردیم با وجودی که آییننامه داخلی مجلس تغییر کرده، ولی گزارشهای خود را بر اساس آییننامه جدید به صحن علنی ارایه کنند. ما سئوالات را به کمیسیونها ارجاع دادهایم، اینگونه که سخنگوی کمیسیون گزارش داد، نظر کمیسیون اعلام نمیشود.
سپس غلامحسین نوذری وزیر نفت برای پاسخگویی به سئوال نماینده مرند پشت تریبون مجلس قرار گرفت و گفت: بپذیریم سال گذشته وضعیت سرما یک بحران بود و این تغییر آب و هوایی در طی 50 سال گذشته بیسابقه بوده است.
وی ادامه داد: بحران سرمای سال 86 چهار علت اصلی داشت، سرمای بیسابقه، فراگیر بودن سرما، ماندگاری سرما و قطع گاز از سوی ترکمنستان. درباره شدت سرما بسیاری از استانها سرمای منفی 30 درجه را تجربه کردند و درباره فراگیری سرما، در بغداد پس از 100 سال برف آمد و نخلهای شهرستان قصرشیرین سفیدپوش شد.
نوذری تاکید کرد: قطع شدن گاز از سوی ترکمنستان مشکلات ما را بیشتر کرد، وزارت نفت برای جبران قطعی گاز ترکمنستان بیش از واردات گاز، گاز استخراج کرد به عبارت دیگر بطور متوسط روزی 24 میلیون متر مکعب گاز از ترکمنستان گاز وارد میکردیم، ولی پس از قطعی گاز و سرما به صورت اضطراری 32 میلیون متر مکعب تولید کردیم، اما شرایط و وضعیت زمستان پاسخگو نبود و تراز گاز منفی شد.
وی با تاکید بر ویژه بودن شرایط آب و هوایی سال 86، گفت: این شرایط اضطراری، خاص کشور ما نبود و همسایگانمان نیز با آن مواجه بودند.
سیروس سازدار نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی در پرسش از وزیر نفت، اعلام کرد: قبل از طرح سئوال لازم میدانم از همه همکاران زحمتکش در وزارت نفت که با تلاش شبانهروزی افتخارآفرین بودند، تشکر نمایم و از اینکه زحماتشان در اثر ضعف مدیریت آنچنان در جامعه نمود پیدا نمیکند، اظهار همدردی مینمایم.
سازدار گفت: خدمات گازرسانی پس از شکوفایی انقلاب اسلامی در کشور شروع و اگر بگویم گازرسانی در کشور که امروزه بالای 60 درصد سبد انرژی کشور را به خود اختصاص داده، مولود انقلاب اسلامی است گزاف نگفتهام.
سازدار افزود: 25 سال شاهد فداکاری همکاران بودهام و خداوند را شاهد میگیرم در هیچ دورهای شرکت نفت مثل این یکی، دو سال، این چنین دچار ضعف مدیریت نبوده است و سوابق من به من این اجازه را میدهد که بدون ملاحظهکاری در مقابل اتفاقات پیش آمده، در این شرکت نه تنها اعتراض، بلکه فریاد بزنم.
عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس،با اشاره به اتفاقاتی که درسال 86 دراین شرکت افتاد وبه گفته وی ناحق کار همکاران قربانی سیاست غلط، مدیریت ناوارد، بیگانه از شرکت و غیرمتخصص شد، سئوال کرد: آقای وزیر این قطعی گسترده گاز که در سال 86 افتاد چگونه بود؟ مگر شرکت گاز همیشه در پیک مصرف تولیدش کمتر است؟
غلامحسین نوذری در پاسخ به سوالات سازدار، اظهار کرد: شرایط بحرانی که برای کل منطقه خاورمیانه به وجود آمد، به تبع آن برای کشور ما شرایط ویژهای بود، اما برای مقابله با آن باید بگویم بحث یک مدیر در شرکت نفت نیست، بلکه بحث یک مدیریت قوی است که در سال 86 انجام شد و قطعی گاز را به کمتر از چهار درصد رساند؛ در سال گذشته اولین کاری که انجام شد از مجموعه مناطق نفتخیز، پالایشگاههای خانگیران، نارو کنگان و سرخون و مجموعه پالایشگاههای گازی و نفت مناطق نفتخیز 32 میلیون متر مکعب گاز تولید شد و به این مقدار در فاصله کوتاهی به تولید کشور اضافه شد.
نوذری افزود: ستادی که در این خصوص تشکیل شد، ریسکهای بزرگ مدیریتی انجام داد؛ خط موازی ساوه به قزوین که بخشی از آن آماده شده بود، برای تقویت پایداری شبکه ملی گاز انجام شده بود با اجرای یک کار بسیار بزرگ پرریسک اتصال حدود 100 کیلومتر خط 56 اینچ به 56 دیگر در شرایطی که باید در این هنگام خط و فشار آن را بیندازیم و به حدود 400 پی اس آی برسانیم در حالی که آن پروژه خط روی 700 پی اس آی انجام شد برای اینکه گاز سایر استانها قطع نشود.
وزیر نفت گفت : در شرایط برف حدود دو متر در استان گیلان در رشت و رامسر کمپرسور موجود تغییر آرایش داده شد و یک خط کنار گذر ایجاد شد که بتوانیم گاز بیشتری به استان مازندران برسانیم و کمپرسورهای مسیر از نیزار قم از آرایش سری به هوازی تبدیل شد تا گاز بیشتری به سر شاخههای کشور برسد ، عملا در ایستگاه ساوه ما به ظرفیت انتقال بالای 105 میلیون متر مکعب در روز رسیدیم و خط پنجم تهران که از نیزار قم تا شرق تهران میآمد حدود 220 کیلومتر است که 140 کیلومتر آن آماده شد و با ریسک مدیریتی تزریق گاز شد که توانست شرق تهران را ایمن کرده و گاز سمنان را تامین کند.
نوذری افزود: خط زنجان – حلب – بیجار پروژهای بود که خط آن آزمایش نشده بود، اما باز با ریسک مدیریتی کار آن انجام شد و گاز تزریق شد دو کمپرسور درصفاشهر قرار گرفت و اوج ریسکها وتصمیمگیریها درآنجا بود که یکی از توربو کمپر سور های ایستگاهی که در اراک داریم که تامین گاز استان مرکزی و لرستان را انجام میدهد؛ به دلیل قطع برق از سرویس خارج شد و در حالیکه دمای تنظیم دستگاه تا منفی 20 درجه بود، دمای آن زمان منطقه منفی 30 درجه بود و با حضور متخصص سیستم از حالت اتومات خارج شد تا در دمای پایینتر کمپرسور فعال باشد و همهی این کارها برای تامین گاز در سال گذشته بود .
وزیر نفت در رابطه با ترکمنستان، گفت: در این مورد تیمی تشکیل شد و گزارشات ابعاد مختلف در بخش صنعت و خانگی آماده شد و رویه قرارداد میگفت باید با طرف قرارداد مذاکره کنیم و اگر در مذاکره قانع نشدیم به داوری برویم و این کار در مسیر اجراست و با طرف ترکمن در حال مذاکره هستیم و دو دور مذاکره انجام شده و چنانچه با ما به توافق نرسد برای خسارتهای وارده، ما به داوری خواهیم رفت.
نوذری افزود: در خصوص پرداخت خسارت به ترکیه باید بگویم بحث داوری معمولا بحثهای طولانی است به طوری که این موضوع به سال 82 برمیگردد و در حالی که در اواخر 87 هستیم که در آنجا بحث قیمت گاز است و به هر حال در مراودات بلندمدت به شیوهای عمل میشود که ضمن حفظ ارتباط بین دو کشور منابع کشور هم لحاظ شود و خدشهای به آن وارد نشود.
نوذری با اشاره به آنکه اعلام میشود امسال هوا مناسب بود، گفت: انصافا این شایسته نیست که مجموعه کشور کارهای بزرگی را انجام دهد، بعد ما آن را به خوبی هوا مرتبط کنیم و هوای بیسابقه سرد و برفی سال گذشته را به سوء مدیریت وصل کنیم؛ امسال حدود دو هزار کیلومتر خطوط مختلف کامل شد و به بهرهبرداری رسید تا شبکه ملی گاز بتواند گاز مورد نیاز کشور را تامین کند.
وزیر نفت گفت: امسال 20 میلیون متر مکعب به ظرفیت گاز کشور از مناطق مرکزی اضافه شد، 50 میلیون متر مکعب از فاز 9 و 10 به تولید رسید و 10 میلیارد متر مکعب به مصرف گاز کشور اضافه شد و این در حالی است که نه صادرات قطع شد و نه صنایع آسیب دید و نه گاز خانگی قطع شد و زمستان هم به غیر از زمستان سال 86 و 83 مثل سالهای گذشته بوده است.
سیروس سازدار پس از پاسخ وزیر نفت به سئوالش گفت: آیا کشته شدن 2 نفر در حین عملیات ضعف مدیریت را نمیرساند؟
وی ادامه داد: در مورد ترکمنستان سئوال کردم ، پاسخ ندادید! هم چنین سوال کردم که چقدر به تولیدات اضافه شده است؟ البته با توجه به این که کارشناس ندارید به شما نگفتهاند، بنابراین من به شما میگویم که از 17 منبع ، گاز تولید میکنید که در مقایسه دی ماه امسال با دی ماه سال گذشته باید گفت امسال نسبت به پارسال 37 میلیون متر مکعب افزایش تولید داشتهاید.
سازدار تصریح کرد: از فاز یک پارس جنوبی که سال گذشته به مقدار بیش از 20 میلیون متر مکعب گاز تولید شده، 61 میلیون متر مکعب از فاز 2 و 3 و 59 میلیون متر مکعب نیز از فاز 4 و 5 تولید شده که سال گذشته هم در مدار بودهاند، اما شما اطلاع نداشتید که سال گذشته 25 میلیون گاز فاز یک به خاطر اینکه 3 تا لوله بین سکوی 1 و 2 یک لوله اجرا کردید، بعد از اجرا متخصصان شما فهمیدهاند، این خط نشستی پیدا کرد،شما هم چنین دومین و سومین لوله را به همین روال کشیدید و نتوانستید از فاز یک پارس جنوبی، 25 میلیون را بگیرید اما امسال گرفتید.
نماینده مرند و جلفا تصریح کرد: فاز 6، 7 و 8 که گوش فلک را کر کرد و امسال هم افتتاح کردید، اما متخصصین به شما نگفتند ورودی فاز 8 اجرا نشده است و نمیتواند از دریا گاز بگیرد، قرار بود اگر هر 3 فاز آماده میبود 104 میلیون گاز خشک برای تزریق خشک ترش آوردید، اما فاز 10 آماده نیست و میخواستید پالایشگاه فاز 9 را راه اندازی کنید، چرا که پالایشگاه فاز 9 و 10 خط لوله و چاه ندارد.
سازدار ادامه داد: از فاز 6، 7 ، 8 ، 9 و 10 که امسال میخواستید در مدار بیاورید، در بهمن ماه فقط 9/22 میلیون گاز تولید کردید، در حالی که 3 تا از بزرگترین فازها بود.
نماینده مرند و جلفا یادآور شد: قبل از شما فاز 4 و 5 در مدار بود و جمعا تا امسال 125 میلیون از فازهای پارس جنوبی گاز تولید میکردید و امسال هم قرار بود 104 میلیون متر مکعب برای تزریق بگیرید که تاکنون یک متر مکعب هم در 6 ماهه دوم تزریق نکردهایم و حتی نتوانستید گاز خشک فاز 6 و 7 را در فاز 9 و 10 آورده و از آن گاز شیرین گرفته و تزریق کنید.
وی تصریح کرد: در خوزستان گاز شیرین را هم 1/7 میلیون تولید کردید و جمعا 38 میلیون متر مکعب به مدار بیشتر از سال 86 وارد کردید. در سال گذشته که همه میدانند صنایع، نیروگاه، سدها و گاز خانگی پر مصرف را هم قطع کردید، و 350 میلیون مترمکعب مصرف شد، اما گاز تولیدی شما در بهمن ماه سال 86، 354 میلیون بود و سئوال ما اینجاست که این 354 میلیون گاز کجا رفت.
سازدار با بیان اینکه شما مدیر نداشتید،گفت واضح است که با آوردن یک کارشناس خارج از شرکت نفت و با داشتن لیسانس جغرافیایی مدیریتتان مشکل پیدا میکند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه زمستان سال گذشته54 میلیون گاز کجا رفت؟ افزود: تولید در بهمن ماه سال گذشته 454 میلیون متر مکعب بود، در حالی که امسال تولید 492 میلیون شده است.
وی با اشاره به اینکه اگر از منابع دیگر گاز تولید کردهاید باید بگویید، به حرف زدن با آمار و ارقام تاکید کرد و گفت: زمستان سال گذشته برای مصرف خانگی گاز داشتهایم، آیا ما نمیتوانستیم با مدیریت این مسایل را به حداقل برسانیم؟
وی تصریح کرد: مهارت مدیریت در این است وقتی سرما میآید می گویم قطعی داریم، اما وقتی سرما نیست، قطعی نداریم پس مدیریت برای چه زمانی است.
سازدار با بیان اینکه افتخار جمهوری اسلامی بر این است که اوایل انقلاب 40 هزار مشترک داشت، اما امروز تعداد مشترکین از 10 میلیون گذشته است، اظهار کرد: نباید بالاسر چنین شرکتی سیاسی کاری کنیم و به فشار بیرونی مدیر بیاوریم و لذت این خدمات نظام جمهوری اسلامی را خدایی نکرده برای مردم بی لذت کنیم.
سازدار افزود: مدیریت درزمان مشکل باید مشکلات را به حداقل برساند، به من بگویید غیراز 492 میلیون متر مکعب تولید دیگر کجا تولید داشتهاید و چگونه میخواستید 700 میلیون مصرف مردم را جواب دهید و سال آینده چه میخواهید بکنید، اگر زمستان سال آینده سرد شد چه؟ وی از مجلس درخواست کرد که بودجههای وزارت نفت را دریابند.
وی یادآور شد: چون هیچ کدام از سئوالات من را پاسخ ندادید من هم هدفم اذیت کردن شما نیست و اگر وزیر بپذیرند یک گروه کارشناس را در نظر گرفته و این مشکلات را حل کنند تا سال آینده مشکلی نداشته باشیم، بنابراین من پاسخ وزیر نفت را قانع کننده میدانم و از رئیس جلسه نیز میخواهم رای گیری نکنند.
محمدرضا باهنر که ریاست جلسه امروز صحن علنی مجلس را به عهده داشت، خاطرنشان کرد: درهر صورت صحبت و پرسش و پاسخی بود، البته نمایندهِ، پاسخ را قانع کننده تشخیص دادند و طبق آیین نامه نمیتوان رایگیری کرد.
