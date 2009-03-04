همایش شعر اجتماعی کرمان آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، سرگرد علیرضا پریور ظهر امروز در نخشستین همایش شعر اجتماعی کرمان اظهار داشت: این همایش باهدف بهره گیری از ابزار و مفیدی چون شعر و هنر در جهت تلطیف رفتارهای اجتماعی، نهادینه کردن ارزشهای اجتماعی و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و جرائم به مدت دو روز در کرمان برگزار می شود.

وی استقبال شعرا و پژوهشگران کرمان را از این همایش مطلوب توصیف کرد و گفت: 430 اثر شعری و 150 اثر پژوهشی به دبیر خانه این همایش ارسال شده است که از مجموع این آثار به دبیرخانه 11 شعر و سه اثر پژوهشی انتخاب و معرفی می شود.

سرگرد پریور عنوان کرد: برگزاری دو نشست تخصصی شعر و پژوهش اجتماعی و نشست تعامل پلیس با شعرا از جمله برنامه های این نشست است.

وی گفت: موضوع پژوهش های ارسالی به دبیرخانه همایش شعر اجتماعی کرمان پیرامون شعر اجتماعی و در راستای پیشگیری از وقوع جرایم و فرهنگ سازی اجتماع است.

دبیر اجرایی همایش شعر اجتماعی کرمان همچنین از برگزاری نمایشگاه عکس اجتماعی در همین زمینه در مجتمع فرهنگی و هنری کرمان خبر داد.

