  1. استانها
  2. کرمان
۱۴ اسفند ۱۳۸۷، ۱۷:۴۴

همایش شعر اجتماعی کرمان آغاز به کار کرد

همایش شعر اجتماعی کرمان آغاز به کار کرد

کرمان - خبرگزاری مهر: دبیر اجرایی همایش شعر اجتماعی کرمان از آغاز همایش اجتماعی کرمان با هدف پیشگیری از معضلات اجتماعی خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، سرگرد علیرضا پریور ظهر امروز در نخشستین همایش شعر اجتماعی کرمان اظهار داشت: این همایش باهدف بهره گیری از ابزار و مفیدی چون شعر و هنر در جهت تلطیف رفتارهای اجتماعی، نهادینه کردن ارزشهای اجتماعی و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و جرائم به مدت دو روز در کرمان برگزار می شود.

وی استقبال شعرا و پژوهشگران کرمان را از این همایش مطلوب توصیف کرد و گفت: 430 اثر شعری و 150 اثر پژوهشی به دبیر خانه این همایش ارسال شده است که از مجموع این آثار به دبیرخانه 11 شعر و سه اثر پژوهشی انتخاب و معرفی می شود.

سرگرد پریور عنوان کرد: برگزاری دو نشست تخصصی شعر و پژوهش اجتماعی و نشست تعامل پلیس با شعرا از جمله برنامه های این نشست است.

وی گفت: موضوع پژوهش های ارسالی به دبیرخانه همایش شعر اجتماعی کرمان پیرامون شعر اجتماعی و در راستای پیشگیری از وقوع جرایم و فرهنگ سازی اجتماع است.

دبیر اجرایی همایش شعر اجتماعی کرمان همچنین از برگزاری نمایشگاه عکس اجتماعی در همین زمینه در مجتمع فرهنگی و هنری کرمان خبر داد.

کد مطلب 843542

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها