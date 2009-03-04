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۱۴ اسفند ۱۳۸۷، ۱۸:۰۶

هر هکتار جنگل 25 درصد گیاهان دارویی جامعه را تامین می کند

هر هکتار جنگل 25 درصد گیاهان دارویی جامعه را تامین می کند

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری رامسر گفت: هر هکتار جنگل دو و نیم هکتار اکسیژن مورد نیاز و 35 درصد گیاهان دارویی را تامین می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی گل محمدی ظهر چهارشنبه در مراسم نواخته شدن زنگ سبز در رامسر افزود: حفاظت و صیانت از عرصه های منابع طبیعی باید به صورت فرهنگ درآید.

وی تعامل و همکاری نهادها و بخشهای مختلف را در صیانت از عرصه های منابع طبیعی ضروری دانست.

وی یادآور شد: منابع ملی متعلق به همه نسلها بوده و نباید از بین برود.

گل محمدی گفت: 45 هزار اصله نهال به مناسبت هفته منابع طبیعی در این شهرستان توزیع می شود که این نهال ها شامل پهن برگ، سوزنی بوده و به صورت رایگان توزیع می شود.

80 هزار هکتار جنگل و مرتع در رامسر وجود دارد.

کد مطلب 843543

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