به گزارش خبرگزاری مهر، تجلیل از احمدرضا احمدی در حاشیه این جشنواره و در برنامه‌ای با عنوان "خواب سیب" برگزار خواهد شد.

احمدضا احمدی، خود از مهرماه سال 1349 تا 1358 در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مسئولیت مدیریت تولید صفحه و نوار این کانون را بر عهده داشت و از سال 1358 ویراستار مرکز انتشارات آن و در سال 1373 بازنشسته شد.

سیزدهمین جشنواره کتاب کودک و نوجوان با شعار کتاب، بهترین عیدی برای کودکان به پیشواز نوروز باستانی ایرانیان می‌رود.

این جشنواره دو سالانه صبح روز یکشنبه 18 اسفند و با حضور بیش از 30 ناشر کتاب‌های کودک در تهران آغاز می‌شود و قرار است تا 25 اسفند در مرکز آفرینش‌های فرهنگی و هنری کانون به کار خود ادامه دهد.

برپایی نمایشگاه عرضه و فروش کتاب توسط ناشران و غرفه‌های ویژه دیدار هنرمندان و نویسندگان کتاب‌های کودک، در کنار برپایی نشست‌های تخصصی، از جمله برنامه‌های این جشنواره است.

همچنین 3 نشست تخصصی با حضور صاحب‌نظران کتاب‌های کودک و نوجوان در روزهای 19 تا 21 اسفند در حاشیه جشنواره برگزار می‌شود.

دو سالانه کتاب کودک و نوجوان کانون در عین حال برنامه‌های متنوعی برای بازدید کنندگان خود تدارک دیده که اجرای نمایش و پخش فیلم و برپایی کارگاه‌های هنری از آن جمله است.

برگزیدگان کتاب‌های کودک هم که آثار آنها طی سال‌های 85 و 86 وارد بازار کتاب ایران شده، قرار است روز 24 اسفند طی آیینی در این جشنواره معرفی شوند.

سیزدهمین جشنواره کتاب کودک و نوجوان در روزهای 18 تا 25 اسفند از ساعت 9 تا 18 در مرکز آفرینش‌های فرهنگی و هنری کانون واقع در خیابان حجاب تهران برگزار می‌شود.