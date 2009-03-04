به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، رضا رمضانی ظهر امروز در نشست خبری برگزاری همایش گرامیداشت شانزدهمین سالگرد تاسیس کانونهای فرهنگی هنری مساجد افزود: مساجد سند افتخار هر ایرانی در عرصه های عبادی، سیاسی، فرهنگی و هنری و خواستگاه تعالی و رشد انسانها بر مبنای انسان متعالی و انقلابی هستند.

قائم مقام مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی تصریح کرد: مساجد ما کانونهای انسان سازی برای تعالی انسان به سمت و سویی که خداوند در قرآن کریم مشخص کرده می باشند.

وی با اشاره به برگزاری این همایش نیز گفت: سالروز تشکیل کانونهای فرهنگی و هنری مساجد کشور بهانه ای است برای تقدیر از تلاشها و خدمات صادقانه دست اندرکاران امور کانونهای مساجد که هر ساله 18 اسفند ماه برگزار می شود.

وی با بیان این مطلب که در حال 315 کانون فرهنگی هنری مساجد در خراسان رضوی فعالیت می کنند، گفت: از آنجایی که نظام ما به طبقات محروم و مستضعف در ابعاد فرهنیگ ، اقتصادی و.. توجه خاصی دارد حدود 100 کانون استان در این مناطق و 94 کانون در مشهد قرار دارند.

در ادامه این نشست مسئول دبیرخانه هماهنگی و نظارت برکانونهای فرهنگی هنری مساجد خراسان رضوی از فعالیت 315 کانون در استان خبر داد.

محمد حسین عبدالهی افزود: در سه سال اخیر دغدغه دست اندرکاران امور کانونهای مساجد توسعه کمی و کیفی این مراکز می باشد که تاکنون از رشد خوبی برخوردار بوده است.

وی با اشاره به اعتبارات این کانونها عنوان کرد: سرانه هر کانون در سال جاری 400 هزار تومان است که در کنار آن حمایتهایی در قالب تجهیز کتابخانه ها، اهداء لوازم و ابزار فرهنگی و خریدهای مشارکتی از کانونهای فرهنگی هنری مساجد به عمل می آید.

عبداللهی با بیان این مطلب که کانونها باید به سمتی بروند که در کنار پرداختن به امور فرهنگی متناسب با مسجد و داشتن رنگ و بوی مسجدی درآمد زا نیز باشند گفت: به طور قطع برای تشکلهای مردمی اعتبارات دولتی کافی نبوده و ادامه حیات و فعالیت آنها نیازمند خود کفا شدن این مراکز می باشد.

وی در رابطه با برنامه های انجام شده در کانونها نیز عنوان کرد: این برنامه ها دیکته شده از سوی دبیرخانه و مرکز نبوده بلکه با توجه به نیاز منطقه ای هر کانون تعریف شده و انجام می شود.

عبداللهی از تخصصی شدن کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان خبر داد و افزود: باید به سمتی برویم که کانونهای تخصصی با کاربردهای مشخص داشته باشیم.